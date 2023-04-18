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東亞局勢緊張 美日韓中菲都在軍演

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日東亞軍演、飛彈試射等狀況不斷，地緣局勢升溫引發關注。（Wikimedia Commons）
近日東亞軍演、飛彈試射等狀況不斷，地緣局勢升溫引發關注。（Wikimedia Commons）

美日韓聯合軍演雖以提防北韓動武為主，但也有因應中國擴張威脅！近來美國在東亞軍演不斷，除了與菲律賓聯合軍演外還有美日韓聯合軍演，因應北韓首次以固態燃料發射洲際飛彈，代表北韓飛彈更難被衛星追蹤。此外，朝鮮問題始終是東北亞未爆彈，加上美中競爭也加劇，外界擔心亞洲緊張局勢難降溫。

軍演因應北韓飛彈

根據《半島電視台》報導，南韓海軍18日表示，美日韓聯合軍演的主要目的是為了測試對北韓彈道導彈威脅的偵測、追蹤與情報共享能力，並加強三國對北韓核行動，若升溫需採取的因應措施演習。在美日韓軍演完後，美韓會持續軍演到28日，期間也會有大量戰機參與，包括最先進的F-35戰機。

由於北韓上周發射由固態燃料啟動的洲際彈道飛彈，這是歷史上首次，而這類非彈將更難追蹤，因此也讓三國決議進行軍演因應，但《半島》也預測北韓接下來還會針對三國軍演回應，北韓先前指控美韓透過軍演挑釁他們，若情勢升高，北韓有權行使自衛權。

北韓暫停熱線溝通

聯合國安理會去年原本要對北韓發射彈道飛彈進行制裁，但因常任理事國中國與俄羅斯的反對而未實施，目前美國以北韓發展核武為由，對北韓進行金流與經濟制裁，北韓堅持國家一定要有核武才能避免美國侵略，雙方仍無法取得共識。專家分析，北韓領導人金正恩還是想透過極限施壓，逼美國妥協。

但北韓的核武能力上升也讓日、韓放下歧見，選擇強化軍事合作。日本聯合參謀部近日發表聲明表示，強化美日韓三方合作有助日本因應周圍日益嚴峻的地緣政治局勢，但北韓也不甘示弱，不願與南韓每周固定，以保持誤解的軍事熱線進行通話，也引發外界擔憂。

東亞近日軍演不斷

衛報》提到，美國與日韓進行軍演前，也與菲律賓進行聯合軍演，時間則是在中共對台軍演後，超過1.7萬名軍人參與，也是美國目前最大的軍武展示，目標就是劍指中國。東亞目前的區域地緣政治緊張正逐漸升高，外界都相當關注。

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