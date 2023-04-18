澳媒解讀：台海緊張 澳洲握有創造喘息空間的魔法石
澳洲與中國大陸的貿易戰很快會告終，一切將照舊。這是因為兩國日前達成共識，會恢復大麥的貿易，不久後葡萄酒也將放行。而今年稍早，北京已經取消對澳洲煤炭的限制。但根據澳洲廣播公司（ABC）的分析，不在禁令之列的鐵礦石才是重點。
若大陸武力犯台，澳將最早選邊站
過去一年，中國大陸加強施壓，追求兩岸統一，澳洲內部對於他們在兩岸問題上該採取什麼樣的立場，有兩極化看法。許多人主張，由於澳洲有許多收入來自中國大陸，應避免敵意產生。
但ABC指澳洲壓根沒有像法國那樣的選項。法國總統馬克宏日前表示，中國大陸若武力攻台，他主張歐盟各國採取中立立場。
大陸仰賴澳洲取得戰爭所需的最重要原料——鐵礦石——所以，如果大陸攻台，華盛頓可能一開始就要求澳洲暫停與中國大陸的貿易。澳洲如果拒絕，就是支持中國大陸與美國起衝突。澳洲絕對會是最早一批選邊站隊美國的國家。
澳洲也許能成為和平捍衛者？
中澳打貿易戰，鐵礦石是少數不在報復名單上的商品，可見這種煉鋼主原料對沉迷營建工程的大陸經濟有多重要。
ABC分析，儘管部分澳洲人士對軍事攤牌會產生的影響感到焦慮，澳洲在鐵礦石市場享有的主導地位可能提供了斷路器。沒有原物料，大陸經濟將陷入停頓，打常規戰的能力將嚴重受阻。
如果大陸在西非國家幾內亞的西芒杜專案（Simandu）能在2025年前順利啟動，情勢則可能出現變化。北京目前在那裡建設礦場、鐵路和港口設施，想擺脫對澳洲的依賴。該案十多年前便預定投產，但政變、貪腐和法院案件三番兩次創造障礙。
ABC的解讀是，西芒杜未開發成功，大陸就仍須依賴澳洲，而這種狀況可能在日益緊張、地緣政治不穩定的世界裡，提供備受歡迎的喘息空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言