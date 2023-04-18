荷蘭：中國是經濟安全最大威脅 經常隱瞞政軍角色

荷蘭情報機構指出，中國大陸對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。

荷蘭情報安全局（AIVD）周一發布的年度報告中說，中國大陸雖是荷蘭重要的貿易夥伴，卻對「對荷蘭經濟安全構成最大威脅」。AIVD表示，大陸透過「企業收購、學術合作以及非法（數位）間諜活動、內線、暗地投資和非法出口」來鎖定荷蘭的高科技公司和機構。

報告公布之際，荷蘭迫於拜登政府施壓，已宣布計劃擴大限制外銷半導體設備至大陸。今年初，艾司摩爾（ASML）指控一名大陸員工竊取了機密資料，並在事發後啟動一項內部調查並加強安全管控。

AIVD表示，很多荷蘭業者和機構很難對大陸經濟和科學合作做適當的風險評估。報告中說：「中國經常隱瞞官方或軍方背後可能介入這類合作。合作上的缺點往往長期間後才會顯現。」