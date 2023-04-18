G7外長會議 齊倡台海和平重要性

在日本長野縣度假勝地輕井澤舉行的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議，十七日進入第二天，當天除共進工作午餐和晚餐，還召開四場會議。東道主日本外務大臣林芳正當晚接受媒體提問時總結，包括法國在內，所有成員重申台灣海峽和平穩定的重要性，這是國際社會安全和繁榮的一項必要元素，並一致「完全同意」尋求和平解決兩岸議題。

這次會議是在法國總統馬克宏日前接受新聞網站Politico等媒體訪問時，提到台海議題上，歐洲應該戰略自主、不該當美國跟班後舉行，因此引人注目。

林芳正十七日晚間被問到馬克宏相關言論時說，此次與會的法國外長柯隆納已說明，法方「堅定致力」維持台海現狀及和平穩定，亦反對任何以武力片面改變現狀的行為，而且馬克宏此前訪問中國大陸期間，曾向大陸國家主席習近平傳達此一訊息。

在鏖戰逾一年的俄烏戰爭上，林芳正強調，烏克蘭境內的戰鬥正處於「轉捩點」，世人必須堅定反對以武力單方面改變現狀的企圖。

日媒報導，十七日自上午九點卅五分（比台灣快一小時）起，展開當天首場會議（session），直到下午五點卅一分結束第四場會議。期間外長們商討廣泛議題，包括成員國將繼續支援烏克蘭抵抗俄羅斯、持續制裁俄國；確認支持基於法治和秩序的自由開放印太地區；伊朗和北韓的核武問題；中東與中亞情勢；促進與新興、開發中的印度等「全球南方」國家合作等。

針對Ｇ７外長十六、十七日兩天的相關發言，大陸外交部發言人汪文斌十七日表示，別明裡暗裡縱容支持，甚至將北京反對台獨分裂說成改變台海現狀，這是背離而非踐行「一個中國原則」。他說，「台灣回歸中國將是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一中就是維護戰後國際秩序，若真關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源」。

至於德國外長貝爾伯克聲稱，她日前訪陸時曾提及北京勿軍事介入台灣，德國和Ｇ７也不會坐視台灣問題軍事升級，汪文斌則說，希望德國「一些政客」充分認清台灣問題的本質，切實恪守一中原則。