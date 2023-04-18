聽新聞
test
0:00 / 0:00

G7外長會議 齊倡台海和平重要性

聯合報／ 記者陳言喬、編譯茅毅／綜合報導
在日本輕井澤舉行的七大工業國集團外長會議，十七日進入第二天，美日德法英義加外長與歐盟對外事務部副祕書長，當天以會場附近的淺間山為背景抽空合影。（路透）
在日本輕井澤舉行的七大工業國集團外長會議，十七日進入第二天，美日德法英義加外長與歐盟對外事務部副祕書長，當天以會場附近的淺間山為背景抽空合影。（路透）

在日本長野縣度假勝地輕井澤舉行的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議，十七日進入第二天，當天除共進工作午餐和晚餐，還召開四場會議。東道主日本外務大臣林芳正當晚接受媒體提問時總結，包括法國在內，所有成員重申台灣海峽和平穩定的重要性，這是國際社會安全和繁榮的一項必要元素，並一致「完全同意」尋求和平解決兩岸議題。

這次會議是在法國總統馬克宏日前接受新聞網站Politico等媒體訪問時，提到台海議題上，歐洲應該戰略自主、不該當美國跟班後舉行，因此引人注目。

林芳正十七日晚間被問到馬克宏相關言論時說，此次與會的法國外長柯隆納已說明，法方「堅定致力」維持台海現狀及和平穩定，亦反對任何以武力片面改變現狀的行為，而且馬克宏此前訪問中國大陸期間，曾向大陸國家主席習近平傳達此一訊息。

在鏖戰逾一年的俄烏戰爭上，林芳正強調，烏克蘭境內的戰鬥正處於「轉捩點」，世人必須堅定反對以武力單方面改變現狀的企圖。

日媒報導，十七日自上午九點卅五分（比台灣快一小時）起，展開當天首場會議（session），直到下午五點卅一分結束第四場會議。期間外長們商討廣泛議題，包括成員國將繼續支援烏克蘭抵抗俄羅斯、持續制裁俄國；確認支持基於法治和秩序的自由開放印太地區；伊朗和北韓的核武問題；中東與中亞情勢；促進與新興、開發中的印度等「全球南方」國家合作等。

針對Ｇ７外長十六、十七日兩天的相關發言，大陸外交部發言人汪文斌十七日表示，別明裡暗裡縱容支持，甚至將北京反對台獨分裂說成改變台海現狀，這是背離而非踐行「一個中國原則」。他說，「台灣回歸中國將是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一中就是維護戰後國際秩序，若真關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源」。

至於德國外長貝爾伯克聲稱，她日前訪陸時曾提及北京勿軍事介入台灣，德國和Ｇ７也不會坐視台灣問題軍事升級，汪文斌則說，希望德國「一些政客」充分認清台灣問題的本質，切實恪守一中原則。

馬克宏 台海 法國

延伸閱讀

不受馬克宏爭議言論影響 法國國會代表團訪台

馬克宏落入中共統戰圈套，「戰略自主」引盟友批判已覆水難收

G7外長會議日本開幕 確認台海和平穩定重要性

多圖／馬克宏政治危機！法國年改引爆民怨 憲法委員會批准延長退休年齡

相關新聞

G7外長會議 齊倡台海和平重要性

在日本長野縣度假勝地輕井澤舉行的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議，十七日進入第二天，當天除共進工作午餐和晚餐，還召開四場會...

遊日搭船落水 台男不治

日本媒體報導，一名台灣男子十二日晚間在長崎縣著名遊樂區豪斯登堡搭乘遊船時，不慎落水昏迷，縣警十七日證實男子送醫後過世。原...

解密國際／無論棄台還是挺烏 馬克宏已經代表不了歐洲

本月最震撼且爭議的國際事件不在台海兩岸而在大西洋兩岸，是法國總統馬克宏所發的驚人之語所引發的軒然大波。從搏占國際新聞版面...

SpaceX取消星艦發射 最快周三重新試射

美國億萬富豪馬斯克的SpaceX公司原定在17日舉行的星艦發射喊停，馬斯克在推特上說，原因疑似是在預定發射前幾分鐘，壓力...

壓力問題沒解決 SpaceX：星艦今不升空

原本預定美東時間17日早上9時（台灣時間17日晚9時）升空的SpaceX史上最強大太空載具「星艦」（Starship），...

首次發射 馬斯克SpaceX「星艦」火箭準備升空

SpaceX在今天上午做好了初次將「星艦」發射到太空的最終準備。這個強大的新型火箭系統將從德州墨西哥灣沿岸地區發射，展開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦