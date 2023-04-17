首次發射 馬斯克SpaceX「星艦」火箭準備升空

SpaceX在今天上午做好了初次將「星艦」發射到太空的最終準備。這個強大的新型火箭系統將從德州墨西哥灣沿岸地區發射，展開短暫但受到高度期待的無人測試飛行。

路透社報導，「星艦」（Starship）是由兩節組成的火箭發射載具，高達120公尺，比自由女神像還高。火箭預計在美國東部夏令時間（EDT）上午9時20分開啟的兩小時發射窗口期間，從馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）在德州波卡契卡（Boca Chica）的設施發射。

不論這次試飛任務是否完全達成目標，都將成為SpaceX 重返月球以及最終登陸火星野心的關鍵里程碑，這也是美國國家航空暨太空總署（NASA）重新啟動太空飛行計畫的核心目標，該計畫希望整合「星艦」。

但對SpaceX而言，光是發射太空船就已面臨巨大的挑戰。如果火箭成功升空，它將成為地球上最強大的火箭。

馬斯克（Elon Musk）昨天晚間告訴一個私人推特（Twitter）用戶「不要期待發射成功」，並表示在最好的情況下，這場發射將提供載具如何升空，以及如何飛回地球的重要數據。

這家總部位於加州的公司在推特表示，它的發射團隊正在進行飛行準備，同時密切關注可能會引起延遲的風切問題。

馬斯克昨晚也說道，與其說成功發射，今天發射計畫「更有可能」推遲，不過SpaceX在明後天差不多同時間另有備用發射窗口。