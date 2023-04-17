美日韓聯合軍演 應對朝鮮導彈威脅

韓國海軍一名發言人對外界表示，三方聯合導彈防御演習旨在提升對彈道導彈的反應能力，並強化在半島核威脅以及導彈威脅不斷上升的背景下開展聯合行動的能力。他披露，此次軍演的重點是掌握監測、跟蹤和共享來襲朝鮮彈道導彈信息的流程。此次演習為期一天，涉及三個國家的宙斯盾驅逐艦。

就在上星期，朝鮮進行了多年來最具挑釁性的導彈試射，首次測試了其新型的固體燃料洲際導彈。這種導彈的發射准備時間更短、更難被發現，而且射程可以抵達美國本土。自2022年初以來，朝鮮已經試射了100多枚不同射程的導彈。

同樣在4月17日，美韓還啟動了為期11天的聯合空中軍演，包括F35隱身戰機在內的110架各型軍機參演。

在半島周邊區域進行的聯合軍演很有可能會引發朝鮮的激烈反應。平壤方面一直指責美國及其盟友的軍演是"入侵演習"。朝鮮一直以此為借口加速其武器研發，從而進一步加劇半島緊張局勢。

就在今年3月，美韓兩國進行了多年來最大規模的聯合軍演，此外還有數次有航母以及B52戰略轟炸機參加的演練。朝鮮方面則以導彈試射作為回應。

不少分析人士指出，金正恩試圖通過激進的武器研發計劃迫使美國接受朝鮮成為一個合法的有核國家，從而提升談判地位。美韓雙方的半島核問題談判在2019年後就陷入了停滯。

（美聯社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】