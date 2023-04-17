蘇丹武裝衝突近百平民喪命 布林肯籲停火談判

思考兩次大戰之歐洲史的障礙，更多則來自當前危機重重的時局。從2010年代右翼民粹席捲歐美、資本與民主建制的正當性遭受挑戰、到中國邁向極權擴張、乃至2022年俄羅斯侵烏戰爭對歐洲的震撼……重大變局接踵而至，濃厚的既視感每每令人無法不聯想到1914年與1939年大戰爆發前夕的歷史發展。

2023-04-17 16:43