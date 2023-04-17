蘇丹武裝衝突近百平民喪命 布林肯籲停火談判
蘇丹近日爆發武力衝突，政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（ＲＳＦ）在首都喀土穆交火，17日邁入第3天，根據半島電視台，衝突已造成97名平民喪生。美國國務卿布林肯17日在七大工業國集團（G7）外長會議上呼籲雙方停火，重回談判桌。
G7外長會議16日至18日於日本輕井澤召開，布林肯在會上提及近日爆發的蘇丹武力衝突。他說：「蘇丹人民希望軍隊退回軍營裡。人民想要民主。人民想要民選政府，蘇丹需要回到這條路上。」
2021年10月，蘇丹兩個實力最強的將領柏罕與達加洛聯手發動政變，推翻強人總統巴席爾，並簽訂政治協議，同意讓蘇丹逐步走向民主。但柏罕與達加洛分歧漸深，近日武力衝突是兩人反目所致。
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