G7之前遇襲引憂 岸田文雄：保證峰會人員安全

身為今年G7峰會的東道主，日本的維安能力因日前首相遇襲事件成為外界關注焦點。才逃過煙霧彈襲擊的首相岸田文雄誓言會確保來開會的外國貴賓們安全。由於遇襲時間點敏感，如何控制每年峰會必定出現的陳抗與保障人民的言論、結社自由，將成為日本政府的一大考驗。

岸田遇襲引憂

根據英國《獨立報》報導，日本岸田首相15日準備替地方議員造勢時，突然遭到一名24歲的年輕人木村隆二投擲煙霧彈。儘管這次維安人員反應迅速，除了立刻攤開防彈公事包並護送岸田離開，警方也很快壓制了木村，但仍讓日本的維安能力再度成為話題。

由於去年前首相安倍晉三才在造勢活動中遇刺身亡，再加上日本今年是G7峰會東道主，外界因此特別關心維安議題。對此，才剛驚險脫身的首相岸田也特別向外界保證，會竭盡所能保護來日本開會的G7政要。日本今年除了會在5月19日到21日在廣島舉行G7領導人峰會外，也會在今年主持10場部長級峰會。

維安升級有感

日本警方大動作升級維安層級，也立刻反應在本周末於札幌招開的G7環保部長會議。人在札幌開會的日本環境大臣小泉進次郎就告訴《路透社》，他周遭的維安層級有明顯升級，「維安嚴密到我可能想出城都有困難」，他如是說。

面對日益增加的恐攻威脅，加拿大自然資源部長威爾金森指出，這就是現代政治人物所要面對的挑戰。他認為，社群媒體的蓬勃發展要為此負上責任。

英國的能源安全及淨零大臣夏普斯則表示，參加公開競選活動是政治人物無可避免的事情，但他對日本的維安能力有信心，相信各國政要，包含他自己，在日本會是安全的。

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