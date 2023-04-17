快訊

美系外資下調聯發科評級至「賣出」 目標價遠低於市價

藍立委初選內幕／侯友宜突衝住家這樣說 劉哲彰決定造勢之夜前退選

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為營救遭綁紐西蘭機師！印尼軍隊遇叛亂分子襲擊釀6死30失蹤

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
印尼巴布亞一支被派去營救一名被叛亂分子劫持為人質的紐西蘭飛行員的部隊突遭分離主義槍手襲擊，官員透露最終造成至少6人死亡、約30人失蹤。路透
印尼巴布亞一支被派去營救一名被叛亂分子劫持為人質的紐西蘭飛行員的部隊突遭分離主義槍手襲擊，官員透露最終造成至少6人死亡、約30人失蹤。路透

印尼巴布亞（Papua）一支被派去營救一名被叛亂分子劫持為人質的紐西蘭飛行員的部隊突遭分離主義槍手襲擊，官員透露最終造成至少6人死亡、約30人失蹤。

衛報報導，軍方報告的初步消息指出，西巴布亞民族解放軍（West Papua National Liberation Army）的襲擊者15日突襲一個位於恩杜加縣（Nduga）、約有36名士兵駐守的哨所。根據記者獲得的軍事報告，這場襲擊造成至少6人死亡、另有21人逃進樹林躲避，此外，有消息稱「叛亂分子關押9名士兵」。

巴布亞軍方發言人指出，遇襲的士兵是為尋找今年2月遭叛軍挾持的紐西蘭37歲飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）而行動， 並稱「目前還不清楚究竟有多少印尼軍隊死傷，我們仍在尋找剩餘人員，但大雨、霧和缺乏通訊等因素阻礙我們的搜索和疏散工作」。

叛軍發言人桑伯姆（Sebby Sambom）在聲明中表示組織發動襲擊是為了報復2名叛軍在3月份一場與印尼安全部隊的槍戰中喪命，他敦促印尼政府停止在巴布亞的軍事行動，並表示「印尼政府必須停止在巴布亞的安全行動，並願意在聯合國機構的中立第三方的調解下與我們的領導人進行談判」。

印尼 紐西蘭 解放軍

延伸閱讀

台海情勢緊張 印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

台人入境峇里島因「拍照」遭索賄1萬 印尼海關回應了

政策概念股掛牌 買氣爆棚

大學境外生越南印尼生最多 語言、經濟問題仍是瓶頸

相關新聞

下個世界工廠 印度人口超大陸

根據聯合國數據，印度人口在十四日突破十四億。到今年年底，預估印度將達十四億二九○○萬人，中國大陸則為十四億二六○○萬人，...

兩大軍頭反目 蘇丹瀕內戰

實力強大的武裝團體「快速支援部隊」（ＲＳＦ）和蘇丹政府軍間的激戰，十六日進入第二天，已造成至少六十一名平民喪生、超過六百...

為營救遭綁紐西蘭機師！印尼軍隊遇叛亂分子襲擊釀6死30失蹤

印尼巴布亞（Papua）一支被派去營救一名被叛亂分子劫持為人質的紐西蘭飛行員的部隊突遭分離主義槍手襲擊，官員透露最終造成...

攀爬運煤火車逼迫停駛！澳洲環保人士抗議行動近50人被捕

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）傳出有多達50名環保人士將一列運煤火車視為目標，除了攀爬上列車外，還將...

美菲聯合軍演規模空前 從演習地點看美中可能衝突劇本

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：法國總統馬克宏訪中後重提歐洲戰略自主，並主張在對華政策上與美國拉開距離、歐洲不應介入台海局勢，評論一出隨即遭到圍剿。這番言論聽來刺耳，卻同時反映許多國家對「跟在美國後面」的擔憂。 看點2：美菲「肩並肩」年度聯合軍演規模創下歷來之最，光是美軍就有1.22萬人參與，演習地點之一更距離台灣僅100公里，而最讓北京擔心的無非是美國將在菲律賓4基地推進快速部署。 看點3：美國正打算拉G7盟友，聯手反制中國大陸利用經濟影響力打外交牌的行為，是否有效還是問題，但肯定將對全球經濟秩序有顛覆性的影響。

中國防長出訪莫斯科 中俄如何「務實合作」？

據中國國防部新聞發言人譚克非4月14日發布的信息，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，中國國防部長李尚福將於4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦