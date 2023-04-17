為營救遭綁紐西蘭機師！印尼軍隊遇叛亂分子襲擊釀6死30失蹤

印尼巴布亞（Papua）一支被派去營救一名被叛亂分子劫持為人質的紐西蘭飛行員的部隊突遭分離主義槍手襲擊，官員透露最終造成至少6人死亡、約30人失蹤。

衛報報導，軍方報告的初步消息指出，西巴布亞民族解放軍（West Papua National Liberation Army）的襲擊者15日突襲一個位於恩杜加縣（Nduga）、約有36名士兵駐守的哨所。根據記者獲得的軍事報告，這場襲擊造成至少6人死亡、另有21人逃進樹林躲避，此外，有消息稱「叛亂分子關押9名士兵」。

巴布亞軍方發言人指出，遇襲的士兵是為尋找今年2月遭叛軍挾持的紐西蘭37歲飛行員梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）而行動， 並稱「目前還不清楚究竟有多少印尼軍隊死傷，我們仍在尋找剩餘人員，但大雨、霧和缺乏通訊等因素阻礙我們的搜索和疏散工作」。

叛軍發言人桑伯姆（Sebby Sambom）在聲明中表示組織發動襲擊是為了報復2名叛軍在3月份一場與印尼安全部隊的槍戰中喪命，他敦促印尼政府停止在巴布亞的軍事行動，並表示「印尼政府必須停止在巴布亞的安全行動，並願意在聯合國機構的中立第三方的調解下與我們的領導人進行談判」。