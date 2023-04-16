中國防長出訪莫斯科 中俄如何「務實合作」？

據中國國防部新聞發言人譚克非4月14日發布的信息，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，中國國防部長李尚福將於4月16日至19日對俄羅斯進行正式訪問。

國防部的新聞稿稱，近年來中俄兩軍關系持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作伙伴關係不斷充實戰略內涵。消息還稱，訪問期間，李尚福部長將與俄軍隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。

近期歐盟國家領導人密集訪華，並在與中國領導人的會談中聚焦中國在烏克蘭戰爭中的角色。在此背景下，中國國防部長正式訪問莫斯科，引起西方輿論關注。

今年3月，中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄總統普亭會面。中國官方強調在俄烏沖突中保持中立，迄今未對俄羅斯的侵略提出譴責。西方國家則批評北京在政治、經濟和宣傳上支持莫斯科。德國外長貝爾博克在本周訪問中國時，呼籲北京運用其對俄羅斯的影響力，表示德國希望中國對俄羅斯施加影響，促成其停止侵略。

在周五與貝爾博克會談後，中國外長秦剛表示，中國不會向俄烏任何一方提供武器。此前西方曾對中國可能在軍事上向俄羅斯提供援助表示擔憂。秦剛還補充道，中國將依法依規管理和控制軍民兩用物項的出口。

西方緊盯是否對俄軍援

最近洩露的美國國防部機密文件中稱中共中央軍委曾經批准向俄羅斯提供軍援。但是包括拜登總統在內的多位美國高級官員一再表示，到目前為止尚未看到中國軍援俄羅斯的證據。美聯社的報導指出，秦剛是公開作出中國不會向俄羅斯提供軍援保證的中國政府最高級別官員。

本周六，中國商務部抗議美國以涉嫌違反美國針對俄羅斯的出口管制規定為由將更多的中國企業列入了制裁名單。美國商務部工業安全局（BIS）在本周三宣布將12家中國（含香港）企業加入實體清單，理由是這些實體「已經參與、正在參與、或構成參與或正在參與違反國家安全或外交政策利益的活動的重大風險」。

中國商務部的聲明說：「美方做法沒有任何國際法依據，亦沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁和長臂管轄」。這種做法嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈產業鏈安全穩定。

李尚福本人則上國美國的制裁名單。2018年9月，美國國務院宣布，因牽涉與俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國防產品出口公司的重大交易，對中央軍委裝備發展部及時任部長李尚福實施制裁。

（美聯社、法新社）

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