中國是伙伴還是競爭對手？歐盟高官：視北京的行動而定

此次G7外長峰會將商討他們對中國的一致協調立場，這凸顯了對北京行動的共同關注，一位美國高級官員對路透社做出上述表示。會議為期三天，在日本度假勝地長野縣輕井澤舉行。作為該集團中唯一的亞洲成員，日本對鄰國北京在中國日益增長的影響力的擔憂日益加深，並特別關注任何針對台灣的軍事行動。

路透社指出，法國總統馬克宏最近的表態突顯了歐美在中國問題上可能存在的分歧。在本月訪問中國後接受採訪時，馬克宏警告不要被捲入由「美國節奏和中國過度反應驅動的台海危機」。這引發了反彈，歐洲外交政策官員周五敦促北京不要對台灣使用武力。

歐盟外交與安全事務高級代表博雷爾（Josep Borrell）在周日表示，中歐關係將取決於北京的行動，包括在台灣問題上的行動。在外長會議前夕的講話中，博雷爾強調了兩點：需要對中國採取統一的態度以及對台灣的關切。他說：「台海地區發生的任何事對我們來說都具有重要意義」，他強調了與中國接觸和保持溝通的必要性。他還用「伙伴、競爭對手和制度性對手」形容中國，並指出，歐盟將傾向於這三種關係中的哪一種，將取決於中國的行為。

有不願透露姓名的美國官員在從越南飛往日本的飛機上告訴路透社，各方對中國正在採取的一些行動存在共同關切。在越南，美國國務卿布林肯會見了越南總理範明政。雙方都表達了加強兩國關係的願望。華盛頓正在尋求鞏固聯盟，以對抗中國。

德國外交部長貝爾博克強調七國集團成員的團結。前往日本之前，她在一份聲明中說「作為民主國家，當我們的伙伴和世界各地的朋友對我們有信心時，我們才能在系統競爭中成功地對抗專制勢力」。

美國高級官員還表示，台灣也是G7外長峰會聚焦的議題之一，但沒有進一步透露具體細節。對於東道國日本來說，烏克蘭危機加劇了對中國武統台灣的擔憂。日本立命館亞洲太平洋大學的佐藤洋一郎（Sato Yoichiro）表示：「對日本來說，G7是一個平台，可以表達的安全問題不僅僅限於烏克蘭戰爭。將中國問題放在議程，不僅對日本來說很重要，對美國來說，同等重要」。

英國外交部在一份聲明中表示，G7外長這次會議將討論如何最具戰略性地利用國際支持，幫助烏克蘭軍隊在戰場上與俄方作戰，並確保持久和平。

(路透社等)

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