蘇丹再爆軍事衝突 歐盟、中國呼籲停火

據蘇丹醫生工會稱，自周六以來，蘇丹武裝部隊與准軍事快速支援部隊（RSF）為爭奪國家控制權爆發衝突，已至少造成56人喪生，600多人受傷。

在兩個對立的軍事派別之間的緊張關係持續數月後，首都喀土穆和其他地區周末爆發了戰鬥。軍方敦促人們留在家中。學校、銀行和政府辦公室周日關閉。衝突雙方都聲稱他們控制了關鍵的機場和其他設施。

聯合國秘書長古特雷斯與蘇丹軍方領導人布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）和RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍通話，呼籲立即停止暴力並恢復對話。

2019年4月，布爾漢推翻了長期統治者巴希爾。18個月後，軍方和RSF發動了第二次政變，顛覆了蘇丹向民主的過渡。布爾汗和達加洛之間對將RSF武裝編入正規軍計劃的分歧變成了公開衝突。

在接受卡塔爾半島電視台的采訪時，達加洛指責布爾漢包圍了RSF部隊，引發了這場戰鬥。「他把這場戰鬥強加給我們」。蘇丹武裝部隊則指責RSF為 反叛民兵，並稱在該組織解散之前不會有任何談判或會談。

軍方稱，用飛機和無人機對喀土穆的RSF陣地進行了打擊。喀土穆國際機場被關閉，主要國際航空公司暫停了飛往蘇丹的航班。

關注蘇丹局勢的記者伊斯梅爾-庫什庫什（Isma'il Kushkush）告訴DW，這兩個武裝團體之間的戰鬥是人們最擔心的情況：「這是蘇丹人希望永遠不會發生的最壞情況，因為他們希望在2019年蘇丹革命後過渡到民主」。

蘇丹衝突已引起廣泛的國際關注。除聯合國秘書長古特雷斯直接向衝突雙方喊話外，歐盟、阿盟和非盟也呼籲立即停止敵對行動。

歐盟外交政策高級代表伯雷利、非洲聯盟委員會主席馬哈馬特、阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特呼籲雙方停火並重回談判桌。阿盟周日還召開緊急會議討論蘇丹局勢。

沙特外交部表示，沙特、阿聯酋和美國三國外長強調了停止軍事升級的重要性。英國已呼籲聯合國安理會周一就蘇丹衝突召開緊急會議。

中國也對蘇丹局勢表示關切，在其駐蘇丹大使館的一份聲明中敦促雙方停火並防止事態進一步升級。大使館呼籲目前在蘇丹的中國公民注意安全。

（美聯社、德新社、法新社）

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