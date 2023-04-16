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印度前國會議員在電視鏡頭前遭槍殺 3槍手偽裝成記者朝頭部開槍

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
印度前國會議員阿邁德(右)和他的弟弟阿什拉夫15日晚間在電視鏡頭前遭槍殺。圖／截自電視畫面
印度前國會議員阿邁德(右)和他的弟弟阿什拉夫15日晚間在電視鏡頭前遭槍殺。圖／截自電視畫面

BBC報導，印度一名前國會議員和他的弟弟15日晚間在電視鏡頭前遭槍殺。

印度前國會議員阿邁德(Atiq Ahme)今年4月涉嫌謀殺被捕，他在警方戒護下接受記者訪問，這時一把手槍靠近他的頭部，他與同樣戴著手銬的弟弟阿什拉夫(Ashraf)在電視鏡頭前遭槍殺。

三名偽裝成記者的槍手隨即向警方自首後被逮捕。

阿邁德的青少年兒子阿薩德(Asad)與另一名因謀殺案被通緝的男子幾天前在與警方槍戰中喪生。

阿邁德之前聲稱，警方威脅要他的命。

電視畫面顯示，阿邁德和阿什拉夫在前往醫院做健康檢查途中接受記者訪問，阿邁德被問到，是否會去參加兒子的葬禮，他回答說，「他們不帶我們去，因此我們不去」。他隨即遭槍殺，這句話成了他的最後遺言。

警方表示，三名槍手騎機車到現場，一名警察和一名記者也受傷。

阿邁德與阿什拉夫今年4月因2005年議員帕爾(Umesh Pal)被謀殺案的一名證人遇害而被捕，兩人被控謀殺罪和攻擊罪。阿邁德2019年曾因綁架案入獄。

這起當街槍擊案發生在由印度執政黨印度人民黨(BJP)主政的北方邦(Uttar Pradesh)，反對黨批評安全漏洞，竟然有警方戒護的嫌犯在光天化日下當街被槍殺。

印度 議員 兒子

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