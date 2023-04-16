蘇丹內戰敲響鐘 叛軍原先竟是自家人

蘇丹15日驚傳爆發全面武裝衝突，是軍政府與自己扶持的準軍事組織鬧內鬨，截稿前已有25人死亡，上百人受傷。蘇丹的準軍事組織「快速支援部隊」因為不同意軍政府的收編方案，15日選擇全面開戰，讓蘇丹的和平之路再蒙上一層厚厚的陰霾。

蘇丹內戰開打

根據《法蘭西24》報導，這場內戰由原先是政府武裝力量一部分的準軍事組織「快速支援部隊」拉開序幕。由於快速支援部隊在首都喀土穆就有基地，戰爭一開打，首都就陷入槍林彈雨之中。

本應是繁華的首都街道上，現在出現軍事車輛與建築物爆炸濃煙，上空也不時有軍事飛行器呼嘯而過。有客機在喀土穆機場等待起飛的沙烏地阿拉伯航空也表示，其已經裝載機組員與乘客的客機，正暴露在槍口之下，有被流彈波及的危險。一名24歲的民眾也告訴「法蘭西24」，儘管這幾年蘇丹動盪不安，但這次是首都第一次動盪的如此嚴重。

叛軍原先是自家人

儘管雙方現在打的如火如荼，但他們原先其實都是自己人。美國《CNN》指出，快速支援部隊前身其實是前獨裁者巴希爾支持並收編為政府武裝力量的金戈威德民兵。其領袖達加洛最終也在2013年被巴希爾任命為快速支援部隊指揮官，成為蘇丹軍中要角之一。

但達加洛最終在2021年的政變中，選擇與現在的蘇丹軍方領導人布爾汗共同推翻巴希爾政權。由於蘇丹被西方國家發現用金礦換取俄羅斯的武器供應與訓練，迫使達加洛與布爾汗不得不放棄俄羅斯的支持，並與國內其他政治力量坐上談判桌，商討讓蘇丹恢復民主制度。

由於兩人都想在未來的民主體制中繼續掌控軍方，再加上關於快速支持部隊如何收編進蘇丹正規軍遲遲沒有共識，這才讓達加洛決定兵戎相見。

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