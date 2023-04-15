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「對待他就像賓拉登」21歲國民兵洩露美軍機密 政壇右翼人士為他辯護

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國爆發堪稱10年來最嚴重的情報外洩事件，被控為源頭的21歲空軍國民兵成員成員特薛拉（穿紅褲者）被捕後，14日獲法官裁定羈押。路透 / ABC / WCVB-TV
美國爆發堪稱10年來最嚴重的情報外洩事件，被控為源頭的21歲空軍國民兵成員成員特薛拉（穿紅褲者）被捕後，14日獲法官裁定羈押。路透 / ABC / WCVB-TV

美國爆發堪稱10年來最嚴重的情報外洩事件，被控為源頭的21歲空軍國民兵成員成員特薛拉（Jack Teixeira）14日被法官裁定羈押。衛報報導，美國國會議員迅速把特薛拉說成是「涉嫌罪犯」，卻沒有阻止他贏得政壇右翼的讚揚與辯護。

福斯新聞評論員塔克．卡森的節目在有線電視收視率最高，他在13日晚間的開場獨白宣稱特薛拉「揭露了犯罪，所以他是罪犯，這就是華府怎麼運作的，說出真相是唯一真正的原罪。新聞媒體正在慶祝抓到這個孩子，他把烏克蘭實際發生的事情告訴美國人，他們對待他就像（已故凱達恐怖份子首腦）賓拉登，實際上也許更糟一點」。

特薛拉洩露的五角大廈文件不只有不少敏感訊息，還有烏克蘭春季收復俄羅斯佔領區前景的悲觀評估，卡森就在他的節目抓住了這一點，宣稱「烏克蘭實際上正在輸掉這場戰爭」，直指「拜登政府完全知道這一點，他們對此感到驚慌失措，但對於這一個事實，他們向民眾說了謊」。

卡森據報接著說，「例如，就在2周前，國防部長奧斯丁告訴美國參議院，俄羅斯的軍力正在『減弱』。換句話說，俄羅斯正在輸掉這場戰爭，這是謊言，他說的時候就知道是這樣，但是他在國會作證時重申了這一點，這是犯罪，奧斯丁卻沒有因為犯了這個罪而被捕」。

而在特薛拉於麻州住處被捕後不久，前總統川普盟友、共和黨籍極右派美國眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）就上推特為他辯護，稱「特薛拉是白人、男性、基督徒與反戰，這讓他成了拜登政權的敵人，而他說了關於部隊身處烏克蘭戰地的真相，還有更多」。

一再呼籲白宮與整個華府斷絕援助烏克蘭的格林還寫到，「問問自己，誰是真正的敵人？年輕的底層國民兵成員？還是沒有戰爭授權，就在非北約國家的烏克蘭發起針對核武國家俄羅斯之戰的這個政府？」

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