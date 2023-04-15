「對待他就像賓拉登」21歲國民兵洩露美軍機密 政壇右翼人士為他辯護

美國爆發堪稱10年來最嚴重的情報外洩事件，被控為源頭的21歲空軍國民兵成員成員特薛拉（Jack Teixeira）14日被法官裁定羈押。衛報報導，美國國會議員迅速把特薛拉說成是「涉嫌罪犯」，卻沒有阻止他贏得政壇右翼的讚揚與辯護。

福斯新聞評論員塔克．卡森的節目在有線電視收視率最高，他在13日晚間的開場獨白宣稱特薛拉「揭露了犯罪，所以他是罪犯，這就是華府怎麼運作的，說出真相是唯一真正的原罪。新聞媒體正在慶祝抓到這個孩子，他把烏克蘭實際發生的事情告訴美國人，他們對待他就像（已故凱達恐怖份子首腦）賓拉登，實際上也許更糟一點」。

特薛拉洩露的五角大廈文件不只有不少敏感訊息，還有烏克蘭春季收復俄羅斯佔領區前景的悲觀評估，卡森就在他的節目抓住了這一點，宣稱「烏克蘭實際上正在輸掉這場戰爭」，直指「拜登政府完全知道這一點，他們對此感到驚慌失措，但對於這一個事實，他們向民眾說了謊」。

卡森據報接著說，「例如，就在2周前，國防部長奧斯丁告訴美國參議院，俄羅斯的軍力正在『減弱』。換句話說，俄羅斯正在輸掉這場戰爭，這是謊言，他說的時候就知道是這樣，但是他在國會作證時重申了這一點，這是犯罪，奧斯丁卻沒有因為犯了這個罪而被捕」。

#Thread Tucker Carlson's Monologue On The Leaked U.S. Military Intelligence Exposing The Lies About The War In Ukraine



"The slides show that this is not Ukraine's war. It's our war. The United States is a direct combatant in a war against Russia. As we speak, American soldiers… pic.twitter.com/4zLpdDAihK — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 2023年4月14日

而在特薛拉於麻州住處被捕後不久，前總統川普盟友、共和黨籍極右派美國眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）就上推特為他辯護，稱「特薛拉是白人、男性、基督徒與反戰，這讓他成了拜登政權的敵人，而他說了關於部隊身處烏克蘭戰地的真相，還有更多」。

一再呼籲白宮與整個華府斷絕援助烏克蘭的格林還寫到，「問問自己，誰是真正的敵人？年輕的底層國民兵成員？還是沒有戰爭授權，就在非北約國家的烏克蘭發起針對核武國家俄羅斯之戰的這個政府？」