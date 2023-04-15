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日相岸田文雄遇刺！最先制伏凶嫌的竟是「漁港大叔」 迅速反應畫面曝

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聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚。圖／截自TBS NEWS YouTube影片
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌，避免後續可能危害，獲日本網友盛讚。圖／截自TBS NEWS YouTube影片

日本首相岸田文雄15日赴和歌山縣北部的和歌山市，為本月下旬即將舉行的國會議員補選助選，竟差點重演去年7月前日相安倍晉三遇刺身亡的憾事。但根據事後公布的現場影片，第一時間最快做出反應的卻不是岸田的隨扈、特勤人員或警察，而是1名貌似當地漁會相關人員的男子，有日媒和日本網友暱稱他為「漁港大叔」（漁港のおっちゃん），直誇他「幹得好」（グッジョブ，即英文good job），多虧其當機立斷迅速做出適當反應，避免情況失控。

身兼執政的自民黨黨魁的岸田，15日親赴屬於日本關西地區的和歌山市「雜賀崎漁港」，替候選人助講。現場錄影顯示，這名一馬當先壓制嫌犯的男子看似該漁港相關人士，接著其他漁港相關人士也來相助，最後才是維安警力接手。

「光文社周刊誌」Smart FLASH與「日刊體育」等日媒，還有「推特」等社群媒體網友，對這名見義勇為、很像漁民的漁港大叔一片讚聲。類似「在特勤人員（SP）制伏（嫌犯）前，漁港大叔就把（嫌犯）鎖頭（headlock，角力或摔角招數）和壓制了」的貼文，也對他表達敬佩及感謝，而おっちゃん的稱呼也是關西地區，對中年男性的親暱俗稱。

日本和歌山市雜賀崎漁港，15日發生首相岸田文雄遇襲未遂的事件。法新社
日本和歌山市雜賀崎漁港，15日發生首相岸田文雄遇襲未遂的事件。法新社

日本 岸田文雄 爆炸

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