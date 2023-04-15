日相岸田文雄遇刺！最先制伏凶嫌的竟是「漁港大叔」 迅速反應畫面曝

日本首相岸田文雄15日赴和歌山縣北部的和歌山市，為本月下旬即將舉行的國會議員補選助選，竟差點重演去年7月前日相安倍晉三遇刺身亡的憾事。但根據事後公布的現場影片，第一時間最快做出反應的卻不是岸田的隨扈、特勤人員或警察，而是1名貌似當地漁會相關人員的男子，有日媒和日本網友暱稱他為「漁港大叔」（漁港のおっちゃん），直誇他「幹得好」（グッジョブ，即英文good job），多虧其當機立斷迅速做出適當反應，避免情況失控。

身兼執政的自民黨黨魁的岸田，15日親赴屬於日本關西地區的和歌山市「雜賀崎漁港」，替候選人助講。現場錄影顯示，這名一馬當先壓制嫌犯的男子看似該漁港相關人士，接著其他漁港相關人士也來相助，最後才是維安警力接手。

「光文社周刊誌」Smart FLASH與「日刊體育」等日媒，還有「推特」等社群媒體網友，對這名見義勇為、很像漁民的漁港大叔一片讚聲。類似「在特勤人員（SP）制伏（嫌犯）前，漁港大叔就把（嫌犯）鎖頭（headlock，角力或摔角招數）和壓制了」的貼文，也對他表達敬佩及感謝，而おっちゃん的稱呼也是關西地區，對中年男性的親暱俗稱。