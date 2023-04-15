岸田演講現場爆炸 陸學者：恐打破日本安全穩定形象

日本首相岸田文雄在和歌山市準備進行演講時，現場突然傳出爆炸聲。岸田文雄安全撤離並更換演講場地，繼續演講行程。大陸學者認為，這是繼已故前首相安倍晉三遭槍擊後，又一次發生在選舉期間的首相襲擊事件，恐打破日本安全穩定的國際形象。並將令日本國內外輿論質疑，日本能否安全地舉辦此次G7廣島峰會。

大陸官媒中國新聞網報導，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋接受採訪時指出，此次事件是繼2022年安倍晉三遭槍擊以來，又一次發生在選舉期間，針對日本首相的襲擊事件。這些事件，恐將打破日本「安全穩定」的國際形象。

陳洋認為，相較於上一次日本保安人員的不力應對，這一次還是有顯著提升。這凸顯安倍事件後，日本保安領域的反思與提高。他指出，2022年安倍遇襲時，日本正在舉行參議院選舉，而此次針對岸田的襲擊，則是在日本和歌山縣眾議員補選期間。接連出現針對政治家的襲擊，不僅將影響日本各政黨的選情，也將對今後日本各類大大小小的選舉造成深遠影響。

陳洋分析稱，此次針對岸田的襲擊，實際是當前日本社會戾氣的最新延伸。近一段時期內，日本社會發生多起殺人、縱火、搶劫案件，如4月13日，日本青森縣發生一起疑似人為縱火案，致使5人死亡等。長久以來，日本給國際社會的形像是安全穩定、社會治安良好，但不論是近期發生的多起惡性案件，還是此次針對首相岸田文雄的襲擊，無疑將打破日本社會「安全穩定」的國際形象，日本變得「不再安全」了。

陳洋表示，日本即將於5月舉行七國集團(G7)廣島峰會。2022年安倍遇襲後，就已加劇了日本國內外對G7廣島峰會安保情況的不安，這一次又發生針對首相的襲擊，則不得不令日本國內外輿論質疑，日本能否安全地舉辦此次G7廣島峰會。