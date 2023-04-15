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不受爆裂物威脅 岸田推文說會持續回到街頭講說

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本首相岸田文雄今天在和歌山助選時，遇到爆裂物威脅。路透
日本首相岸田文雄今天在和歌山助選時，遇到爆裂物威脅。路透

日本首相岸田文雄今天要站台助選的會場，驚傳有爆裂物爆炸，兇手被當場制伏，還未上台的岸田平安無事。岸田事發後在推特發文，表示他會持續回到街頭演講。

岸田的推文說，我們現在正舉行對於國家、對民主主義最重要的選舉。我們要向這個國家的主人，傳達每一個人的想法，因此我會繼續在街頭演說。但願全體國民能齊心，完成這場重要的選舉。

和歌山一選區將於本月舉行眾議員補選。岸田雖然取消在和歌山市漁港的演講，但在1個多小時後，來到JR和歌山站前做街頭演講。一開頭，岸田就表示上一個演說會場發生巨大的爆炸音，警方正在詳細調查，造成許多人的擔心，造成困擾，在此致歉。

前首相安倍晉三去年7月在為黨內候選人站台演講時，遭到槍擊身亡。

爆炸 日本

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