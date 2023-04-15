不受爆裂物威脅 岸田推文說會持續回到街頭講說
日本首相岸田文雄今天要站台助選的會場，驚傳有爆裂物爆炸，兇手被當場制伏，還未上台的岸田平安無事。岸田事發後在推特發文，表示他會持續回到街頭演講。
岸田的推文說，我們現在正舉行對於國家、對民主主義最重要的選舉。我們要向這個國家的主人，傳達每一個人的想法，因此我會繼續在街頭演說。但願全體國民能齊心，完成這場重要的選舉。
和歌山一選區將於本月舉行眾議員補選。岸田雖然取消在和歌山市漁港的演講，但在1個多小時後，來到JR和歌山站前做街頭演講。一開頭，岸田就表示上一個演說會場發生巨大的爆炸音，警方正在詳細調查，造成許多人的擔心，造成困擾，在此致歉。
前首相安倍晉三去年7月在為黨內候選人站台演講時，遭到槍擊身亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言