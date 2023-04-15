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法國憲法法院批准延長退休年齡！反對派揚言抗爭到底

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國憲法法院批准延長退休年齡，示威民眾持續上街抗議。歐新社
法國憲法法院批准延長退休年齡，示威民眾持續上街抗議。歐新社

法國總統馬克宏提出具爭議性的年金改革主要項目於14日獲得憲法法院批准，官員們表示將簽署立法並迅速生效。

歷經近三個月的抗議聲浪，法國憲法委員會（Constitutional Council）14日裁定，這項立法中將退休年齡由62歲延長至64歲的改革項目有效。

憲法法院刪除6項措施，表示這些措施不被視為改革本質的基礎，並駁回左派所提出針對替代性年改法律進行公投的請求，這項替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。

示威民眾聚集在巴黎市政廳外，高舉「不放棄」等標語，表明憲法法院的裁決不太可能平息外界對馬克宏及其改革的廣泛不滿。

民調顯示，絕大多數民眾都反對法國政府所推出的年改方案，同時也反對政府在未經最終表決的情況下，就通過改版的年改方案。

然而，法國勞動部長迪索（Olivier Dussopt）表示，目前這項改革預計按最初計劃於9月1日正式生效。

憲法委員會強調，政府行動符合憲法，通過延長退休年齡的政策，主要是要保障老年人的工作權益，認為不該透過立法來限制老年人的工作權益。

反對派和工會表示他們不會放棄。法國左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）揚言將會抗爭到底。

法國極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）也表示，雖然憲法委員會已經通過年改項目，但年改是否能夠順利執行，命運仍未定。

法國 年改 馬克宏

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