社民黨保守派推對華文件 批評外長貝爾博克

（德國之聲中文網）據德新社報道，這份文件中呼籲德國政府在與中國打交道時采取“協調一致的長期戰略”。文件中稱：“當前外交部長和經濟部長在不同個案上搖擺不定。所采取的措施更多是以內政的象征力量為中心，而不是作為一項有遠見的政策。”

據最先報道此份文件的《明鏡周刊》引述“澤海默圈子”（Seeheimer Kreis）自身提供的信息稱，該團體由約93名社民黨籍的聯邦議員組成。文件中敦促“不能對中國實施片面的德國外交與經濟政策”。

特裡廷為貝爾博克辯護：她就是這麼做的

德國議會綠黨黨團的外交政策發言人特裡廷（Jürgen

Trittin）則就此為貝爾博克作出辯護。“在與中國打交道的過程中，我們既需要闡明利益，也需要就氣候保護等合作機會以及人權等關切議題進行公開對話。貝爾博克現在就是這樣做的，這也將定義對華戰略。”特裡廷在柏林警告說：“現在這一對德國重要的訪問恰恰不應該受到同為執政聯盟內部的攻擊攪擾。”

目前，德國政府正在制定一項新的對華戰略。正在中國訪問的貝爾博克此前表示，她將在中國談及普世人權的捍衛。她說，這是公平競爭的必要條件。同為綠黨籍的德國經濟部長哈貝克此前則明確表示，例如對重要原材料這樣的單方面依賴應當予以避免，應擴大供應來源，開拓中國以外的新市場。

澤海默文件：對華戰略不應是“反華戰略”

“澤海默圈子”的這份文件中，鑑於中國強大的經濟與政治力量而稱之為“重要的行為方和伙伴”，以應對氣候保護、核軍備競賽威脅等世界範圍內的大量沖突熱點與全球性挑戰。與此同時，文件也寫道，中國日益發展成為一個競爭者和體制對手。

文件中稱，鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，必須使供應鏈多樣化，建立新的伙伴關系。“與此同時，與中國的開放、坦誠交流就更為重要。”文件中稱，突然終結與中國的貿易關系將會是一場經濟災難。因此，一項前後一致的對華戰略不應是一項“反華”戰略，不應以德國與中國脫鉤為目標。德國依賴大量中國進口，如果切斷，德國的生產將陷入停滯。

貝爾博克重申“不脫鉤”立場

貝爾博克周四（4月13日）在訪華期間表示，歐盟不久前表明，中國是伙伴、競爭者和體制對手。她說，明確的是，必須去面對這樣一個有十多億人口的崛起中的世界大國，並且是我們最大的貿易伙伴。而且，緊密的交流是必要的，這也符合民眾、就業和經濟界的利益。“但也很明確，我們在一些領域中對中國有依賴性，是不健康的依賴。”

貝爾博克說，這不意味著“脫鉤”，而是降低風險，並且明確地知道經濟上的依賴可能帶來風險。貝爾博克說，因此，經濟安全將是對華戰略的一個中心議題。她說，目前，德國政府正在與歐盟伙伴的緊密合作中制定該戰略。

（德新社等）

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