與巴西總統魯拉會談 習近平：堅定支持發展中國家加強團結協作

大陸國家主席習近平14日下午與來訪的巴西總統魯拉會談，習近平強調雙方分別為東、西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，他呼籲雙方要堅定支持發展中國家加強團結協作，表示願與巴西在各個多邊框架內加強戰略協作。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）14日當日中午先前往天安門廣場獻花圈，下午才與習近平會談。據央視新聞消息，習近平對魯拉表示「在北京春暖花開的時節再次見到老朋友，我感到十分親切」。習近平指出，中國大陸和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益。

習近平還提到，雙方要保持經常性戰略溝通，加強治國理政經驗交流，「堅定視彼此為重要發展機遇，堅定支持彼此走符合本國國情的發展道路，堅定支持發展中國家加強團結協作」。他表態歡迎更多巴西優質產品進入大陸市場，更指出願積極探討共建「一帶一路」與巴西「再工業化」戰略對接。公開資料顯示，巴西至今沒有簽署「一帶一路」相關協議。

習近平還提到，大陸願與巴西一道繼續辦好「中拉論壇」，加強同南方共同市場、南美國家聯盟合作。「面對世界百年未有之大變局，中巴要站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義」。

魯拉則說，很高興參觀了華為公司並會見了大陸有關企業代表，對大陸在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎大陸企業赴巴投資合作，助力巴實現數位轉型和低碳發展。

就烏克蘭問題，雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

會談後，兩人共同見證簽署貿易投資、數位經濟、科技創新、資訊通信、減貧、檢疫、航太等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。