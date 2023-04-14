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影／法國反改革抗議延燒！示威民眾「揮舞信號彈」衝入LVMH總部

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影／法國反馬克宏改革抗議延燒！示威民眾衝進LVMH集團總部

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
法國總統馬克宏的年金改革受到示威大規模者抗議，如今就連精品業龍頭路易威登集團的總部也遭殃。歐新社
法國總統馬克宏的年金改革受到示威大規模者抗議，如今就連精品業龍頭路易威登集團的總部也遭殃。歐新社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的年金改革受到示威大規模者抗議，如今就連精品業龍頭路易威登集團（LVMH）的總部也遭殃。

華爾街日報報導，曝光的影片顯示一群示威民眾揮舞著信號彈和標語、強行穿過LVMH位於巴黎蒙田大街（Avenue Montaigne）的總部入口，另一個影片則可以見到人群沿著手扶梯前往接待大廳，距離LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）和其他高層的辦公室相當接近。

LVMH總部人員事後透露「闖入者並沒有在大樓內逗留太久」。

據法國內政部稱，法國各地13日約有38萬人抗議反對改革、其中巴黎就有4.2萬人。反對馬克宏的民眾稱他是位「富人總統」，第一夫人碧姬（Brigitte Macron）也時常在國事訪問和其他公開場合身穿路易威登（LV）服裝。

LV 法國 馬克宏

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