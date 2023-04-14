影／法國反馬克宏改革抗議延燒！示威民眾衝進LVMH集團總部

Strikes in France are not abating: Activists occupied the building of the "Moe Annecy Louis Vuitton" group

Several hundred French railway workers and trade unionists, protesting against the pension reform, occupied the building of the LVMH group in Paris pic.twitter.com/mbgE1FUofY — Spriter (@Spriter99880) 2023年4月13日

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的年金改革受到示威大規模者抗議，如今就連精品業龍頭路易威登集團（LVMH）的總部也遭殃。

華爾街日報報導，曝光的影片顯示一群示威民眾揮舞著信號彈和標語、強行穿過LVMH位於巴黎蒙田大街（Avenue Montaigne）的總部入口，另一個影片則可以見到人群沿著手扶梯前往接待大廳，距離LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）和其他高層的辦公室相當接近。

LVMH總部人員事後透露「闖入者並沒有在大樓內逗留太久」。

據法國內政部稱，法國各地13日約有38萬人抗議反對改革、其中巴黎就有4.2萬人。反對馬克宏的民眾稱他是位「富人總統」，第一夫人碧姬（Brigitte Macron）也時常在國事訪問和其他公開場合身穿路易威登（LV）服裝。