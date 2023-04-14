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拜登訪愛爾蘭口誤！將「橄欖球國家隊」講成「英國鎮壓部隊」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登近日前往北愛爾蘭訪問，不過他在演講中竟將紐西蘭著名的橄欖球國家隊「黑衫軍」與過去用於鎮壓愛爾蘭共和軍的「黑棕部隊」搞混。路透
美國總統拜登近日前往北愛爾蘭訪問，不過他在演講中竟將紐西蘭著名的橄欖球國家隊「黑衫軍」與過去用於鎮壓愛爾蘭共和軍的「黑棕部隊」搞混。路透

美國總統拜登（Joe Biden）近日前往北愛爾蘭訪問，不過他在演講中竟將紐西蘭著名的橄欖球國家隊「黑衫軍」（All Blacks）與過去用於鎮壓愛爾蘭共和軍的「黑棕部隊」（Black and Tans）搞混。

衛報報導，拜登12日晚間在鄧多克（Dundalk）發表演講時犯下這個錯誤，當時他先感謝自己的遠房表親科爾尼（Rob Kearney）送給自己的領帶，科爾尼過去曾效力愛爾蘭橄欖球隊並打敗紐西蘭隊，拜登表示「這是其中一個人給我的，他是個非常棒的橄欖球運動員，他打敗了『黑棕部隊』（Black and Tans）」。

拜登此時想講的是紐西蘭橄欖球國家隊「黑衫軍」（All Blacks），愛爾蘭橄欖球國家隊2016年曾戰勝黑衫隊，而他口誤說出的「黑棕部隊」（Black and Tans）是支惡名昭彰的英國部隊，曾在1919年至1921年的愛爾蘭獨立戰爭期間用來鎮壓愛爾蘭共和軍。

白宮13日發布的正式演講逐字稿也將「黑棕部隊」（Black and Tans）的部分改成「黑衫軍」（All Blacks），不過這個錯誤迅速在社媒上引發討論，紐時甚至以「失態破壞了拜登的魅力攻勢」作為頭條，不過愛爾蘭大多數反應都認為這個口誤「有趣又無害」。

愛爾蘭 拜登 紐西蘭

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