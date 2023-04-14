歐盟最高外交官：維持台海和平 是歐盟恢復對中國信任的關鍵

歐盟最高外交官、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）因確診新冠肺炎取消訪中，他13日發文刊出原訂在中國的演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄軍撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

根據中央社報導，波瑞爾原訂13至15日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同時出訪中國，並將舉行第12輪歐中高級別戰略對話。但他在出發前夕宣布感染新冠肺炎，訪中行被迫延後。

波瑞爾在推特上表示自己雖確診但感覺良好、沒有症狀，13日晚間11時多在官網發布他原訂14日在北京「中國與全球化智庫」演說的全文。

波瑞爾表示，歐盟目前對中國的立場來自27個會員國領袖組成的歐盟理事會（European Council）於2020年達成的共識，即歐盟對中國同時有三種定位，即夥伴、競爭者、體制對手。

波瑞爾指出，過去全球經濟整合的好處已必須從國家安全的視角重新評估，包括氣候危機、疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，受惠於全球化而成為經濟強權的中國必須為這些國際事務負起更多責任。歐盟不害怕中國崛起，但未來世界的歷史取決於中國如何運用它的力量。

波瑞爾強調，共同處理全球議題，是歐中恢復已磨損的信賴關係的重要方法，但此一信賴必須奠基於能促進「衝突的和平解決」，也就是台海情勢。

他表示，他完全明白台灣被中國視為關鍵議題，歐盟「一個中國政策」持續不變，也必須降低緊張，避免言詞刺激或挑釁而引發更多不信任。「然而，任何欲以武力改變（台海）現狀的企圖將不被接受。」

此外，波瑞爾稱，烏克蘭是另一個「歐盟與中國能否維持信賴關係」的關鍵。他指出，若中國無法貢獻於「以俄國撤出烏克蘭領土為基礎的政治解決方案」，歐中要恢復信賴將極其困難。

法國總統馬克宏近日訪中後表示，歐洲應避免捲入台海衝突及不應成為美國附庸，引發歐美反彈，波瑞爾原本背負「收拾善後」的壓力，要把歐盟立場當面向北京說清楚。