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北韓飛彈躲過雷達偵測！日經：日本防禦網路面臨重大挑戰

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。韓聯社
日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。韓聯社

日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。

日經報導，日本防衛省根據自衛隊雷達和其他消息來源，認定這枚於13日上午7點22分左右發射的飛彈有可能落在北海道附近。日本政府之後於7點55分緊急發布「全國瞬時警報系統」（J-Alert）：呼籲民眾避難、躲進建築物或地下室。

不過時間來到8點16分，在確定飛彈不會落在北海道周圍後，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）撤回警報。據悉，最終北韓發射的飛彈未落在日本領域或專屬經濟區（EEZ）。

在緊隨其後的記者會上，日本政府發言人、官房長官松野博一表示「在偵測到飛彈不久後，其軌跡就從雷達上消失」，是以人民安全為出發點才選擇發布瞬時警報。此外，在自民黨議員集會上，防衛省表示「飛彈可能已經爬升到足夠高的高度，雷達這才無法偵測到」。

北韓方面則在7日宣布已測試一種「新型固體燃料洲際彈道飛彈」，由於標準液體燃料飛彈需要在發射前加油，而固體燃料飛彈則可以在幾乎沒有準備的情況下發射，從而讓攔截變得更加困難。此外，北韓還在開發能在低空以不規則軌跡飛行的飛彈，並擁有多樣化的發射平台。

由於當前依靠攔截飛彈防禦網路來完全應對威脅的難度越來越大，日本政府2022年底批准的3份主要防衛文件的一部分便提到「當局有意擁有『反擊能力』以打擊敵人的導彈發射設施」。

日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。法新社
日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。法新社

彈道飛彈 日本 北韓

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