德國外長：中歐關係的方向也取決於中國選擇的道路

德國外長貝爾博克本周三晚啟程飛往中國，周四抵達天津，並將參觀那裡的一所教授德語的學校和一家德國公司擁有的風力渦輪機工廠。貝爾博克還將前往北京，並與中國外長秦剛、中國最高外交政策官員王毅等人會晤。

在啟程前往中國前，貝爾博克表示，雖然德國沒有興趣和中國在經濟上脫鉤，但必須系統性地重視並減少片面依賴中國的風險，尤其是考慮到台灣海峽軍事升級的恐怖情景，世界貿易的50%每天經過該海峽。她說，她將在訪問中強調歐洲共同的信念，即單方面改變台灣海峽的現狀以及軍事升級都是不可接受的。

貝爾博克的這番話暗指法國總統馬克宏近日頗具爭議的一個表態。馬克宏稱，中國與美國在台灣問題上的沖突不是我們的危機，被指想暗示如果中國攻擊台灣，歐盟可以保持中立。

了解北京新領導層的路線

貝爾博克還表示，她將談及人權保護，並且想就地了解在促進公民社會、氣候保護以及未來產業領域，德中可否擴大合作。她也想了解北京新領導層的路線，尤其是考慮到政治控制與經濟開放之間的矛盾。

貝爾博克指出，中國對歐盟來說既是合作伙伴，也是競爭者和體制性對手。指針指向何方也將取決於中國選擇的道路，她說。

談到俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，貝爾博克再次強調，中國作為聯合國安理會常任理事國對世界和平負有特殊的責任。她說，中國最近在沙特和伊朗外交關系正常化中進行了調解，表明了中國參與全球事務的意願。中國以其對俄羅斯的影響將扮演何種角色，將對整個歐洲和我們與中國的關系產生影響。

兩個好朋友

結束對中國的訪問後，貝爾博克將飛往韓國和日本。她表示，韓國是德國親密的盟友，兩國除了共同的民主價值觀外，還因國家分裂的歷史而緊密聯系在一起。她還談到，韓國和日本這兩個德國的好朋友達成歷史性的和解非常重要，「因為我們作為盟友的外在力量來自於我們作為全世界價值伙伴的內部凝聚力」。

（來源：德國外交部網頁）

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