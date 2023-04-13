俄國與陸攜手 否決安理會譴責緬甸決議

俄羅斯和中國在聯合國安理會阻止了一份涉及緬甸的決議通過。決議譴責了緬甸政府軍實施的造成近100人死亡的一次空襲。

「關於這次有爭議的襲擊的信息有相互矛盾的地方，我們必須首先清楚了解詳情」。俄羅斯駐聯合國副代表波利楊斯基（Dmitry Polyanskiy）周三（4月12日）表示。中國代表則表示，安理會應該鼓勵緬甸各方通過對話與和解來解決分歧，但他同時強調，不主張干預一個國家的內政。

據英國廣播公司（BBC）和自由亞洲電台（RFA）的緬甸語節目和新聞網站伊洛瓦底江（Irrawaddy）報導，緬甸軍政府本周二（4月11日）發動的空襲造成80到100人死亡，其中包括平民。一名反叛武裝成員稱，死者中包括16名兒童。

據緬甸三角洲新聞社（Delta News Agency）援引目擊者報道，當天反政府武裝組織「人民保衛力量」一處辦公室正在舉行揭幕儀式，政府軍的戰鬥機對其進行了轟炸。參加這次活動的人中，有不少臨近村莊的居民。緬甸軍方則稱，這是打擊恐怖分子的一次行動。

近期，在緬甸中部的實皆省（Sagaing），政府軍與反叛武裝之間的沖突日趨激烈。該地區是反政府武裝力量的重要據點。

2021年2月，緬甸軍方將領發動政變奪取了政權，民選政府領導人昂山素季被逮捕。這位諾貝爾和平獎得主被控以多項罪名，被判處30多年監禁。政變以來，該國已有數千人被殺，2萬余人被捕，近150萬人被迫背井離鄉。

許多政治反對派人士被拘捕、受到酷刑或被處死。政府軍士兵屠殺平民的暴行一再發生。近一段時間，政府軍發動的空襲增加，去年10月，北部克欽省至少有50人在空襲中喪生。

今年3月，緬甸西北部一個村莊遭到空襲。據人權組織、反叛武裝和媒體報道，包括兒童在內，至少有8名平民喪生。今年1月，同一地區另一個村莊曾遭到轟炸，造成至少7人死亡。

很多國家對緬甸軍政府實施了制裁。緬甸軍方則辯稱，政變的起因是選舉舞弊，並否認軍隊對平民施暴，同時稱軍隊打擊的是破壞國家穩定的恐怖分子。

（路透社、德新社）

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