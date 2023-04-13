只是不想當美國小弟？ 專家分析馬克宏惹議言論

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週三（4月12日）結束2天的荷蘭行程，在聯合記者會上強調法國對台海的立場不變，仍支持「維持現狀」，且兩岸應以和平方式解決爭端。

馬克宏捍衛「歐洲戰略自主」的主張，認為「盟友」不等同於「附庸」，歐洲可以一方面身為美國夥伴，一方面擁有「替自己著想」的權利。

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）12日也替馬克宏說話，表示與美國維持「強勁與可靠」的盟友關係是法國的政策核心，但與中國往來也很重要。他說，馬克宏有向中國表明應針對台海議題展開更多對話，並且要求中國緩和對台灣的軍事行動。

中國外交部發言人汪文斌同日表示，看到馬克宏的言論在美國引起批評，他「並不感到驚訝」。他說：「有的國家並不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意。但是堅持戰略自主將會贏得更多尊重、更多朋友，搞脅迫、施壓只會遭到更多的抵制和反對」。

馬克宏在想什麼？

路透社12日報導，有一位不願具名的法國外交官說，馬克宏與美國總統拜登在台灣問題的立場一致。但他也表示，台灣總統蔡英文會晤美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），這場會面在馬克宏的眼裡是一種「挑釁」。他還說，美國眾議院在共和黨主導之下，美國的做法是「利用台灣來施壓中國」。

該外交官說：「不，歐洲不會捲入其中，但這不代表歐洲不關心（台灣議題）。」他還透露，法國堅持捍衛國際法；儘管中國在台灣附近採取軍事行動，近期仍有一艘法國軍艦駛過台灣海峽。

法國智庫蒙田研究所亞洲項目主任杜懋之（Mathieu Duchatel）12日告訴DW，馬克宏的意圖，是想避免讓外界認為歐洲支持美國因台灣而「加速」與中國衝突的進程。「這就是馬克宏對台灣議題的認知」，但對於台灣方面的立場，他不是那麼關注。

杜懋之分析，馬克宏說的話反映了對世界的看法，也就是認為世界正朝兩極化發展，不利於歐洲。儘管如此，若台海真的爆發軍事危機，從他這番言論也很難斷定法國屆時的立場會是什麼。

「我認為法國還是最有可能提供援助的國家之一。說到底，他（馬克宏）的想法是覺得局勢尚未至此，應該盡可能嘗試避免這種結果。我覺得那就是他的嘗試，但得到的結果可能剛好相反」。

訊息有利於中國

杜懋之表示，馬克宏這次談兩岸議題完全沒有提到民主價值「是個問題」。他說，法國是個務實的國家，外交政策並非以價值為中心；從美國角度來看，馬克宏的言論降低了歐洲的可靠性，也強化了「台灣不是歐洲人的問題」此一主張。

中國針對馬克宏訪中的評論，也完全沒提到台灣，這一點也很能說明問題。杜懋之表示：「可以說，馬克宏恰恰給了中國所想要的，因為對他們而言，對歐洲政策的基本目標就是，希望台灣不是歐中關係裡的一個議題」。

馬克宏於4月5日至7日造訪中國，隨行的還有產業界人士，促成了法中之間進一步的經濟合作。杜懋之告訴DW，馬克宏此行或多或少得到了法國所想要的，但付出的代價卻是呈現出「反脫鉤」的訊號。就這一點而言，中國可能會認為中方得到了重大好處，削弱美國想避免中國取得西方科技的努力。

在杜懋之看來，中法雙方獲得的好處並不對等：雖然法國可能得到私人部門的支持，卻讓中國卻得以在戰略上「擴大西方結盟中的裂縫」。他分析，中國「不會錯過任何機會」，要一步步瓦解歐美抗中的統一戰線，但同時也希望維持正常的商業往來。

此外，馬克宏主張的「歐洲自主說」，在歐洲一直極具爭議。「他說得好像歐洲存在共識，都支持戰略自主，但其實並沒有共識」。

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