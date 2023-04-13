快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

北韓今晨射彈 南韓稱或為新型彈道導彈

德國之聲／ 德國之聲
南韓軍方表示，北韓於4月13日發射了一枚彈道導彈，南韓軍方譴責北韓此次舉動為「嚴重挑釁」。法新社
南韓軍方表示，北韓於4月13日發射了一枚彈道導彈，南韓軍方譴責北韓此次舉動為「嚴重挑釁」。法新社

據韓聯社報導，北韓週四（4月13日）上午7時左右向東海發射一枚中程級別以上的導彈。日本政府因此發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲北海道民眾進行疏散，但隨後解除警告。

南韓軍方譴責北韓此次舉動為「嚴重挑釁」，美國也發聲明譴責北韓，並與日韓密切合作評估局勢。

據日本共同社13日報導，日本政府稱北韓至少發射了1枚導彈，可能是洲際彈道導彈（ICBM）。日本防衛大臣濱田靖一則稱，並未發現導彈飛向日本專屬經濟區（EEZ）內。日相岸田文雄表示，將召開國家安全保障會議，也要確認J-Alert系統的準確性。

路透社13日指出，該警報系統一開始預測錯誤，誤稱導彈將落在北海道附近。事實上，日本J-Alert系統並非第一次出現問題。去年10月，北韓彈道導彈曾飛越日本上空，該系統就出現故障，日本內閣官房長官松野博一因此向公眾道歉。

此外，南韓軍方正在分析該導彈軌跡及射程，稱北韓此次導彈飛行了約1000公裡，表示它可能是北韓新型固體燃料導彈，代表平壤遭禁的武器計畫可能出現技術突破

路透社報導，北韓一直致力於製造更多固體燃料導彈，因其更易於儲存及運輸；美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國防分析師貝內特（Bruce Bennett）稱，雖然北韓已經測試了短程固體燃料導彈，但它還沒有測試過這種類型的遠程導彈。

美韓聯盟

韓聯社稱，16日的導彈為北韓自3月27日以來，今年第9次通過發射彈道導彈「挑釁」。在此之前，北韓分別於3月19日從東倉裡發射北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道導彈，進行模擬核彈空爆試驗，3月22日又發射4枚巡弋導彈。此外，平壤也於3月21日至23日首次公開進行具備核武攻擊能力的無人潛艇測試。

本月8日，平壤則利用核子無人潛水攻擊艇「海嘯-2型」進行水下引爆試驗。此前，北韓官媒朝中社（KCNA）曾發表評論文章稱，美韓聯合軍演是「將北韓半島推向爆炸點的導火索」。

此外，據韓聯社報導，朝中社11日發布有關金正恩發言的報導中，有圖片顯示現場掛有「作戰地圖」，而金正恩當時疑似手指南韓首都圈及美軍駐韓平澤基地。

美國與南韓於3月13日起展開5年來規模最大的「自由之盾」聯合軍演，平壤可能將此類演習視為「宣戰」。另外，美韓還於3月20日至4月3日，在南韓浦項港附近展開「雙龍」演習，這是兩國近年規模最大的兩棲登陸演習。

通話未果與北韓意圖

韓朝聯合辦公室及軍事通信渠道例行每日例行皆會通話兩次，但據韓聯社13日消息，北韓自7日起至今，已連續數日未接南韓電話。南韓統一部長權寧世11日曾對此表示強烈遺憾。

韓聯社稱有觀察認為，北韓此次發射的可能是偵察衛星，這是為其此前宣稱4月完工的軍事偵察衛星1號作發射準備工作。

另外，報導也指出，近期美韓舉行聯合軍演，美國調遣更多戰略武器至南韓，再加上南韓發表了北韓人權報告，種種因素皆有可能引起北韓行動。此外，4月15日是北韓太陽節，即已故領導人金日成冥誕，現任領導人金正恩或許也因此行動，要加大其偶像化領導者的力度。

朝中社11日曾報導，金正恩呼籲要以「更務實且更具攻擊性」的手段壯大北韓的戰爭嚇阻力，「應對美帝主義以及南韓傀儡叛國分子發動侵略戰爭的升級行動」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

南韓 北韓 導彈 美國 金正恩 軍演

延伸閱讀

外交部：北韓試射飛彈、中國軍演 嚴重挑戰國際秩序

北韓今再射飛彈「北海道海域落下」！日本政府急發國家警報

美外洩機密文件 稱北韓「可能誇大了」飛彈能力

美韓軍演加劇緊張局勢 北韓怒稱此舉將朝鮮半島「推向核戰邊緣」

相關新聞

19名日人到柬埔寨當豬仔 柬埔寨案「日本版」內幕曝光

日本警視廳11日從柬埔寨移送電信詐騙集團回到日本，發現19名成員中，除少數幾人可以自由離開飯店房間，多數都是被軟禁在房內...

緬甸軍政府空襲村落 東協輪值主席國「強烈譴責」

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）現任輪值主席國印尼今天表示...

友邦挺台！立陶宛外長：反對武力改變台灣現狀

立陶宛外長今天在推特發表一連串推文，稱歐洲不應請求極權主義者協助確保和平，並說台灣是基於規則秩序的一環，立陶宛反對任何以...

北韓今晨射彈 南韓稱或為新型彈道導彈

據韓聯社報導，北韓週四（4月13日）上午7時左右向東海發射一枚中程級別以上的導彈。日本政府因此發布全國瞬時警報系統（J-Alert），呼籲北海道民眾進行疏散，但隨後解除警告。

伊朗以死刑散布恐懼 2022年處決582人

歐洲兩個人權組織12日共同表示，伊朗在2022年被處絞刑的人數較前幾年增加75%。它們譴責伊朗面對影響全國的抗議活動時，...

哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子則留美家中

白金漢宮今天表示，哈利王子（Prince Harry）將出席父親英國國王查理三世（King Charles III）5月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦