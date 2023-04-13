五角大廈外洩機密文件驚爆：聯合國秘書長遷就俄羅斯利益

根據五角大廈遭洩漏的高度機密文件，美國政府認為聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）過於遷就俄羅斯利益。

BBC報導，網路上洩露的美國機密文件表明華府一直在密切關注古特雷斯，其中幾份文件描述了他和副手的私人通訊。文件包括古特雷斯對烏克蘭戰爭和一些非洲領袖的觀察。

文件指，古特雷斯非常熱衷維護黑海糧食協議，強調他為了提高俄羅斯出口能力所做的努力，即使這涉及受制裁的俄羅斯實體或個人。

評估指出，古特雷斯在2月的行為，破壞了讓莫斯科對他們在烏克蘭行為負責的更廣泛努力。聯合國官員對此說法感到憤怒，強調古特雷斯非常明確反對俄羅斯戰爭。

美國國家安全發言人柯比表示，政府正在查明文件外洩的源頭，並指華府正積極接觸盟友，回應有關外洩問題，就知道「我們對此事的重視程度」，稱雖然一些文件的真實性有待證實，但顯然「來自政府的各種情報來源」。