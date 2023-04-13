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北韓今再射飛彈「北海道落下」！日本政府急發國家警報

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北韓今再射飛彈「北海道落下」！日本政府急發國家警報

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓軍方表示，北韓今天稍早向朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，最後飛彈在北海道周邊海域落下。美聯社
南韓軍方表示，北韓今天稍早向朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，最後飛彈在北海道周邊海域落下。美聯社

綜合外電報導，南韓軍方今天表示，北韓稍早向朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，最後飛彈在北海道周邊海域落下，促使日本政府緊急發出國家級警報，提醒民眾躲避威脅。

日本官員表示，該枚可能從北海道墜落的飛彈並未對陸地上的民眾構成任何直接威脅，因此警告已解除。飛彈似乎飛行大約30分鐘，應屬於遠程彈道飛彈。

有關飛彈的更多細節尚未公布，也未通報任何毀損情況。共同社援引一名日本官員的話說，飛彈很可能落在日本專屬經濟區之外。

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