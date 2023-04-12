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台移民政策緊縮、陸方釋利多 港生來台讀大學高峰已過

人民幣的貿易融資占比倍增 背後有兩隻推手

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
FT的分析發現，自俄烏戰爭以來，人民幣在貿易融資中的占比增加了一倍以上，反映中俄貿易以人民幣結算的金額增加，以及美元的融資成本上升。 美聯社
FT的分析發現，自俄烏戰爭以來，人民幣在貿易融資中的占比增加了一倍以上，反映中俄貿易以人民幣結算的金額增加，以及美元的融資成本上升。 美聯社

英國金融時報（FT）的分析發現，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，人民幣在貿易融資中的占比增加了一倍以上。分析師表示，這反映了中俄貿易以人民幣結算的金額增加，以及美元的融資成本上升。

國際支付和融資平台「環球銀行金融電信協會」（Swift）的貿易融資數據顯示，以市場金額來看，今年2月人民幣的占比已從一年前的不到2%上升至4.5%，這也使人民幣在國際貿易的地位直逼歐元，後者的占比為6%。

但兩者仍是美元占比的零頭。2023年2月，在全球貿易中使用美元的占比為84.3%，但比一年前少了2.5個百分點。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin解釋說，人民幣的貿易融資占比增逾一倍，除了烏克蘭戰爭之外，很難想出有其他原因。

人民幣在貿易融資的占比持續增加，對北京加速人民幣國際化的努力是一個福音，也是對西方的嚴峻挑戰，西方一直試圖利用制裁禁止俄羅斯主要金融機構使用Swift。

俄羅斯確實已使用人民幣跨境支付系統 (Cips)─中國對Swift的替代方案。去年中俄兩國的雙邊貿易額上升到創紀錄的1,850億美元，因為俄羅斯企業用人民幣支付了購買中國商品的大部分費用。

分析師和經濟學家表示，美元融資成本的上升也使人民幣對貿易融資更具吸引力。 自2022年以來，美聯準會已九度升息，而中國人民銀行同期已兩次調降1年期貸款市場報價利率。

中銀國際全球首席經濟學家、國家外匯管理局前官員管濤表示，人民幣在貿易融資中的崛起「與美國和中國貨幣政策的分歧有關…人民幣的角色已經從高利率貨幣轉變為低利率貨幣」。

人民幣 俄羅斯

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