快訊

NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

愛翹腳恐精子變質量變少！重症醫揭「長期翹腳」3大危害 2招降低傷害

洗完手還用烘手機？她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

日本將核准在大阪首蓋賭場 博弈概念股大漲同賀

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日媒報導，日本將核准在大阪興建賭場度假村的計畫。圖為澳門賭場。美聯社
日媒報導，日本將核准在大阪興建賭場度假村的計畫。圖為澳門賭場。美聯社

日媒報導，日本將核准在大阪興建賭場度假村的計畫，使得大阪成為該國第一個賭場據點，這也代表日本朝邁向成為亞洲博弈目的地跨出一大步。

日本時事通信社今天（12日）報導，日本首相岸田文雄的政府預期將簽署由地方政府提交、納入飯店和會議廳在內的綜合渡假村計畫，該渡假村預定2029年底開幕。內閣的部長們最快在周五做出決定。審查流程的拖延，可能代表啟動營運的時間晚得多。

這項消息激勵在東京交易的博弈概念股大漲。致力與美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）合作大阪賭場計畫的歐力士集團（Orix Corp）今天盤中勁揚2.1%，柏青哥等遊戲機台製造商Universal Entertainment股價大漲6.9%。

興建賭場是日本希望緊抓觀光需求復甦商機的關鍵，希望讓外國觀光客人數到2030年前達到6,000萬人次，是疫情前水準的兩倍。

根據時事通信社的報導，日本政府預定核准多達三個綜合渡假村地點，至於長崎縣提交的競爭提案則仍在審查中。

根據這項大阪計畫，包含美高梅國際酒店集團與歐力士集團在內的財團將以1.08兆日圓（81億美元）初期費用在Yumeshima（暫譯夢島）人工島興建度假村，每年吸引估計2,000萬名訪客。這些業者仍需要額外的許可才能營運賭場。

日本 賭場 大阪

延伸閱讀

影／三重警甕中捉鱉破賭場 賭客多達32人穿數字圍兜兜免漏數

航空票價居高不下！明年春節機票已經有人開搶 東京、大阪平均2.3萬

日職／新秀扛先發狂飆157公里 山下舜平大讓人驚艷

日職／苦澀1勝、掛蛋連連 3菜鳥教頭難為

相關新聞

我飛官「台灣黑熊痛扁小熊維尼」臂章爆紅！登BBC、CNN頭版

中共8日至10日展開環台軍演期間，我國防部公開一張IDF飛經國號戰機飛官正實施飛行前檢查的側拍照，仔細一看，飛官左臂上的...

原尋求歐洲對中統一陣線 馬克宏反搬石砸自己腳

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前有關「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」的言論引發怒火、分歧...

更具針對性！軍事專家：解放軍演習為去年8月的「實質升級」

一些分析人士表示，北京當局近期在台灣周圍進行的軍事演習是「去年8月演習的實質性升級」。

巴西總統魯拉啟程赴中國 將與習近平會面

巴西總統魯拉今天上午自首都巴西利亞啟程赴中國進行國是訪問，預計14日與中國國家主席習近平會面，討論中國在解決俄烏戰爭中的...

朴槿惠時隔一年露面 髮型精緻 走路多次踩空

據韓聯社報導，當地時間4月11日上午，南韓前總統朴槿惠現身大邱市一家寺廟，這是她返鄉一年多來首次在當地公開露面。

美菲史上最大聯合軍演 劍指北京

中共人民解放軍環繞台灣的為期三日軍事演習結束不到一天，美國與菲律賓十一日就出動超過一萬七千名官兵，展開兩國有史以來最大規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦