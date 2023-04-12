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更具針對性！軍事專家：解放軍演習為去年8月的「實質升級」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
一些分析人士表示，北京當局近期在台灣周圍進行的軍事演習是「去年8月演習的實質性升級」。歐新社
一些分析人士表示，北京當局近期在台灣周圍進行的軍事演習是「去年8月演習的實質性升級」。歐新社

一些分析人士表示，北京當局近期在台灣周圍進行的軍事演習是「去年8月演習的實質性升級」。

衛報報導，隨著台灣總統蔡英文過境美國並會見眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），北京當局幾乎立即開始為期3天的軍事演習，包括模擬從海陸空對台灣進行直接打擊，並多次越過中線，這是自去年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來最大規模的武力展示。

不過部分軍事分析人士表示「本周的軍事演習更具體體現中國吞併台灣的意圖，除了展示入侵前會發動的攻擊，還增加誤判和升級的風險」。美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）指出「我們看到更真實、更全面以及更多匯集起來的能力，並突顯他們可能在封鎖或入侵中展開的行動」。

此外，倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）也分析稱「解放軍在塑造信號的方式上變得越來越無聲、但也越來越強硬。大規模的武力展示提高軍事意義上正常的容忍度，但具體活動表明意圖，這更令人不安」。

帕塔拉諾認為周末的演習顯然更具體、更有針對性，雖然並未表明中國已準備好入侵但確實發出強烈信號，他強調「我確實認為他們已經達到某種自信：即如果他們有需要的話可以輕而易舉地撕咬台灣」。

演習 北京 美國

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