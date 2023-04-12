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英前首相特拉斯力挺台灣 批馬克宏示弱 警告勿姑息中國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國前首相特拉斯（Liz Truss）。路透
英國前首相特拉斯（Liz Truss）。路透

英國前首相特拉斯（Liz Truss）將警告西方國家不要姑息中國大陸宣稱擁有台灣主權的說法，還將形容法國總統馬克宏近期前往中國大陸之旅是「軟弱的表現」（sign of weakness）。

去年僅擔任49天英國首相就下台的特拉斯今天（12日）將在美國華盛頓一場演說中表示：「我們需要確保台灣能夠自我防禦。我們必須在為時已晚之前向中國施加經濟壓力。」

特拉斯也曾經擔任過英國外交大臣，在她去年黯然卸下首相職務後一直保持相對低調，當時她的經濟計畫引發市場動盪，而她也失去保守黨的信任。不過，特拉斯維持參與她所支持的事務，包括對中國大陸採取鷹派立場。這對她的繼任者、現任英國首相蘇納克（Rishi Sunak）是棘手而難以處理的。蘇納克對英國與北京的關係採取較為務實的做法，不過，這令包括特拉斯在內的一大保守黨內派系相當不滿。

在美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「柴契爾夫人自由講座」中，特拉斯將表示，在西方世界中，「有太多人」姑息和包容中國大陸與俄羅斯等專制政權。

特拉斯也將表示，西方國家不應尋求大陸協助讓俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭落幕。這類談話可能被視為是批評法國總統馬克宏，因馬克宏上周訪陸，促請中國國家主席習近平運用他的影響力協助終結俄烏戰爭。

特拉斯將表示，習近平和普亭是「反對西方資本主義的盟友」，「這就是為何西方領袖拜訪習主席，請求他支援終結這場戰爭會是個錯誤，這是個軟弱的表現」。

她將說：「相反地，我們的經歷應該用在採取更多措施支持台灣。」預料特拉斯將敦促英國政府在中國大陸「加強軍備」和「威脅自由民主」的台灣時，對北京施加更大的經濟壓力。

馬克宏在結束訪問北京的行程後，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。這番言論引發多方抨擊，包括布魯塞爾、華沙和柏林的官員都批評馬克宏的立場。

隨著抨擊繼續延燒，愛麗舍宮派出同盟人士來解釋馬克宏的說法。法國財長勒梅爾向媒體表示：「我們是美國的明確盟友。我們共享相同價值與許多同樣的經濟利益。但不會因為我們與美國同盟，就必須與中國對立。」

歐洲議會議員、馬克宏所屬的復興黨黨魁賽尤內（Stéphane Séjourné）則說：「不想讓台灣被中國侵略。相反地，我們希望緩和緊張局勢，並在今日的外交中發出自己的聲音。」

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