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多圖／馬克宏政治危機！法國年改引爆民怨 憲法委員會將作出裁決

聯合新聞網／ 綜合報導
法國年改引發反彈，示威者接連發起罷工和抗議活動。圖為14日在巴黎舉行的示威活動。美聯社
法國年改引發反彈，示威者接連發起罷工和抗議活動。圖為14日在巴黎舉行的示威活動。美聯社

法國年金改革爭議持續延燒，這也被視為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）第2總統任期內最大的政治危機。自3月16日法國總理博爾內（Elisabeth Borne）動用憲法第49.3條強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲提高到64歲，民眾的仇恨值升高，各地抗議與示威活動也接連不斷。

14日，法國憲法委員會將就退休制度改革法案的合法性作出裁決，各界也關注著結果。

在法國憲法委員會的裁決出爐前，抗議者和工會號召集結，於13日發起第12輪抗議行動。據法國內政部稱，法國約有38萬人抗議反對改革、其中巴黎就有4.2萬人。

其中，精品業龍頭路易威登集團（LVMH）的總部也受波及，示威民眾強行穿過入口，還有人沿著手扶梯跑到接待大廳，LVMH總部人員事後表示，「闖入者並沒有在大樓內逗留太久」。

民調顯示，多數民眾仍反對將退休年齡延後到64歲，但罷工的動力減弱，參與集會的人數已少於今年3月時的高峰。

示威者舉著「川普在監獄，馬克宏在垃圾桶裡」的標語進行抗議。法新社
示威者舉著「川普在監獄，馬克宏在垃圾桶裡」的標語進行抗議。法新社

法國巴黎舉行第12天的全國罷工和抗議法國年改的示威活動，一位民眾舉著印有法國總統馬克宏圖像的標語。路透社
法國巴黎舉行第12天的全國罷工和抗議法國年改的示威活動，一位民眾舉著印有法國總統馬克宏圖像的標語。路透社

防暴警察在巴黎舉行的示威活動中待命。美聯社
防暴警察在巴黎舉行的示威活動中待命。美聯社

法國反年改示威者13日湧向精品集團LVMH的巴黎總部，要求巨富多出錢，化解年金虧損危機。美聯社
法國反年改示威者13日湧向精品集團LVMH的巴黎總部，要求巨富多出錢，化解年金虧損危機。美聯社

工會成員在巴黎示威期間闖入路易威登的總部。 路透社
工會成員在巴黎示威期間闖入路易威登的總部。 路透社

抗議聲浪不斷，本月6日法國才剛上演第11輪全國大罷工，據法國內政部估計約有57萬人參與活動。

當天，巴黎群眾集結在巴黎市榮軍院（Invalides）周邊地區進行抗議，人數逾2000人；部分地鐵站和跨塞納河連接榮軍院的亞歷山大三世橋也因此單向封鎖，但示威民眾態度平和，並未對行人或遊客的行動造成嚴重影響。

法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。記者張宗智／攝影
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但示威群眾平和，行人或遊客並未受嚴重影響。記者張宗智／攝影

法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但有專家指出，動員已開始出現疲態。記者張宗智／攝影
法國各地6日進行反年改第11輪罷工遊行抗議，但有專家指出，動員已開始出現疲態。記者張宗智／攝影

然而，部分地區的抗議行動卻越發失控，位於巴黎左岸的小酒館「La Rotonde」是馬克宏的愛店，4月初時，示威者為抗議點燃店家的遮陽篷，甚至有人放火燃燒附近的垃圾桶，並向餐廳周邊的警察丟擲物品。

有專家指出，隨著示威活動進入第11輪，動員已開始出現疲態，抗爭日趨暴力化也讓一般民眾卻步。

在巴黎舉行的示威活動中，小酒館「La Rotonde」的遮陽篷被燒毀。美聯社
在巴黎舉行的示威活動中，小酒館「La Rotonde」的遮陽篷被燒毀。美聯社

位於巴黎的小酒館「La Rotonde」遭抗議民眾攻擊，餐廳窗戶的玻璃也被打破。法新社
位於巴黎的小酒館「La Rotonde」遭抗議民眾攻擊，餐廳窗戶的玻璃也被打破。法新社

4月6日，巴黎舉行抗議年改的示威活動，民眾朝警察投擲物品。美聯社
4月6日，巴黎舉行抗議年改的示威活動，民眾朝警察投擲物品。美聯社

法國 年金改革 年改 馬克宏 罷工

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