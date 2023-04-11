中國擴大東南亞軍事部署 歐盟如何做出回應？

隨著東南亞成為歐盟外交政策中日益重要的地區，這樣一個問題擺在歐洲領導人的面前：他們應該以多大力度表達他們對中國在該地區軍事擴張的擔憂？

幾個歐洲國家在南中國海進行了「航行自由」演習。這裡一個潛在沖突的熱點，因為中國與幾個東南亞國家爭奪眾多島嶼和海洋領土的所有權，其中最危險的是與越南和菲律賓的爭端。

上個月，歐盟印度太平洋地區特使蒂貝爾斯（Richard Tibbels）表示，歐盟渴望加強與該地區合作伙伴的聯合安全行動和信息共享。然而，當談到美國和澳大利亞明確表示擔心中國可能通過秘密交易使用其東南亞盟友的軍事基地時，歐盟和歐洲政府大多保持沉默。

中國正在擴大在東南亞的軍事部署？

自2018年以來，美國政府一直擔心柬埔寨作為北京的盟友，可能會和北京簽署一項協議，允許中國軍方使用柬埔寨雲壤海軍基地，而中國正在資助大力改造該海軍基地。金邊和北京都極力否認這一點。然而，分析人士認為，該海軍基地的發展速度以及新建基礎設施的復雜性表明，它可能是專為中國使用而設計的。由於該基地位於泰國灣，中國的任何優勢都會極大地加劇越南的安全擔憂。

五角大樓去年11月發布的關於中國軍事和安全發展的最新報告稱，「（中國）在柬埔寨雲壤海軍基地的軍事設施將成為印太地區第一個（中國）海外基地。」

去年 6 月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，有關中國在雲壤海軍基地活動的報導「令人擔憂」。最近幾週還有輿論指，中國可能會進入緬甸大可可島上的一個軍事基地，該島位於印度和緬甸之間的孟加拉灣。

據報導，印度官員上週在與通過2021年政變上台的緬甸軍政府代表會面時提出了這一問題。緬甸軍政府現在似乎與北京的關系更加密切。

歐盟擔心東南亞合作伙伴面臨風險

歐洲議會議員兼歐洲議會對中國關系小組副組長雷帕西（René Repasi ）認為，歐盟應該擔心中國在東南亞進行更多軍事部署，這「將導致軍事對抗的風險上升」。雷帕西告訴德國之聲，「歐盟可以發布更多公開聲明，要求柬埔寨提高該項目以及中國參與該項目的透明度，並承諾保持雲壤海軍基地對所有國家開放。」

目前，歐盟正在重新評估與北京的關系。上週前往中國訪問的前幾天，歐盟委員會主席馮德萊恩強調：「中國也在其周邊地區采取了更加自信的立場。」

她於3月30日在墨卡托中國研究中心和歐洲政策中心的一次演講中說，「中國在南海和東海以及與印度接壤的邊界上展示軍事力量，直接影響到我們的合作伙伴及其合法利益。」她說，「亞洲是世界上發展最快的地區，任何對地區穩定的削弱都會影響全球安全、貿易自由流動以及我們在該地區的利益。」

她還提到，「台灣海峽的穩定至關重要。」馮德萊恩上週末在與中國領導人習近平會面後的新聞發布會上說，「任何國家都不應單方面以武力改變該地區的現狀。威脅使用武力改變現狀是不可接受的。」

幾個小時後，習近平對此作出了回應：「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想。」歐盟委員會發言人沒有回應德國之聲的置評請求。

一方面，歐盟受到來自美國和其他盟國的壓力，要求其對中國的海外行動采取更加強硬的立場，而對中國的軍事擴張采取積極的立場，也可以讓歐盟贏得一些東南亞國家政府的更多支持。

根據最新的東南亞狀況報告，歐盟是東南亞人迄今為止最喜歡的「第三方」來對沖美中戰略競爭的不確定性，該報告是由新加坡東南亞研究院-尤索夫伊薩研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）發布的精英意見年度調查。

調查發現，50%的東南亞「精英」信任歐盟，其中約有五分之二表示，這是因為歐盟的「軍事力量是全球和平與安全的資產」。然而，在那些不信任歐盟的受訪者中，三分之一的人表示，這是因為「歐盟不具備領導全球的能力或政治意願」。

另一方面，華盛頓就雲壤海軍基地對柬埔寨大肆批評，導致兩國關系惡化，而且大多數東南亞國家的政府都反對西方領導人要求該地區的安全問題從其所願。

歐洲不能自私自利地遠程說教

去年12月在布魯塞爾舉行的歐盟-東盟峰會上，印尼總統維多多（Joko Widodo）說：「不能將觀點強加於人、不能指手畫腳，認為我的標准比你的好。」

歐洲議會議員兼歐洲議會對中國關系代表團團長比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）表示，他「不願進行任何可能被視為自私自利的歐洲遠程式說教」。「歐洲人可以與東盟伙伴加強安全合作，這應該根據2018年理事會的決議來進行，但不要大張旗鼓。」他指的是歐洲理事會呼籲「量身定制的合作」以促進歐盟在亞洲的安全。

法國總統馬克宏上週末從北京訪問歸來後發表了受到廣泛關注的評論。他在接受新聞雜志《政客》（Politico）採訪時表示，歐洲面臨的「巨大風險」是「陷入一場不屬於我們的危機，它將阻止歐盟建立戰略自主」。

「自相矛盾的是，我們被恐慌所籠罩，認為我們只能是美國的追隨者。」他說，「最糟糕的是，認為我們歐洲人在這個問題上必須成為追隨者，只能跟從美國的議程以及中國的過度反應。」

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