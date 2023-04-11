為期18天！美國、菲律賓啟動史上最大規模聯合軍演

路透社報導指出，美菲軍事人員開始展開代號為「肩並肩」（shoulder-to-shoulder）為期18天的軍事演習，體現出菲律賓現任總統小馬可仕領導下菲美國防關系的改善和加強。小馬可仕的前任杜特蒂執政時期，為了追求與北京之間更緊密的關系，菲美聯合軍演的規模和數量都有所減少。

在這一次的「肩並肩」聯合軍演中將首次舉行海上實彈射擊。

菲律賓方面負責指揮演習的少將利庫文（Marvin Licudine）在聯合軍演啟動當日表示，演習的亮點將是沿海聯合實彈操演，目的是演練海上聯合打擊的戰術、技術和流程。

據菲律賓方面的報導，參加聯合軍演的包括5400名菲方人員和12200名美方人員，是規模最大的一次「肩並肩」聯合軍演。另外，大約100名澳大利亞軍事人員將參加軍演，日本也將派出軍事觀察員。演習將在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行，科目包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。雙方將在軍演中部署「愛國者」防空導彈系統和「海馬斯」多管火箭炮系統。

昨天中國外交部發言人汪文斌在回應有關美菲聯合軍演相關提問時說：「有關國家間的交流合作不應當針對第三方，應當致力於地區和平穩定，而不是相反。美菲軍事合作不得介入南海爭議，更不得損害中方領土主權、海洋權益和安全利益。」

上周，總統蔡英文在美國過境期間與美國眾議院議長麥卡錫舉行會晤之後，中國軍方展開了為期三天的圍島軍演。

美菲聯合軍演美國方面的指揮官奧斯汀（Eric Austin）說：「肩並肩聯合軍演確保我們做好共同應對現實世界挑戰的准備。」

今年2月，美國和菲律賓宣布達成協議，擴大美國在菲律賓的軍事部署，美國軍隊獲准進入菲律賓另外四個軍事基地，有效地為華盛頓提供了加強應對對中國威懾的新陣地。

不過，昨天菲律賓總統小馬可仕表示，美國可以進入的菲律賓軍事基地不會被用於任何進攻行動，並強調與華盛頓的合作旨在增強菲律賓的防御能力。「如果不打算攻擊我們，他們就不必擔心，因為我們不會與他們作戰。」小馬可仕說，「我們正在做的是加強我們的領土防御，這個共和國的防御。」

美菲兩國國防部長和外交部長還將於本周在華盛頓舉行七年來的首次「2+2」會晤。

（路透社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】