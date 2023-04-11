應對中國措辭強烈 日本外交改變路線

日本外務省週二（4月11日）發表今年度的「外交藍皮書」，把2022年定位為「歷史轉捩點」，一方面譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，一方面對中國的軍事擴張表示憂心。

據日本放送協會（NHK）報導，新版的外交藍皮書提到，中俄持續在日本附近進行聯合軍事活動，頻率高於以往；對此，日本將密切關注中俄軍事合作的相關動態，以維護國家安全。

藍皮書雖把日本與中國的關係形容為「重要的雙邊關係」，但北京政府的對外態度與軍事動向引發憂慮，因此日本把中國稱為「有史以來最大戰略挑戰」，動搖了基於法治的國際秩序。

台灣中央社指出，相較於去年的藍皮書把中國稱為「安全保障上的強烈憂慮」，今年的表述更為強烈。

對此，中國外交部發言人汪文斌11日批評日本「沿襲抹黑指責中國的陳詞爛調，渲染所謂的中國威脅」。針對日本關切中俄軍事合作，汪文斌稱相關合作「完全符合國際法和國際實踐，不對任何國家構成威脅，也輪不到其他人說三道四」。

去年8月和今年4月，兩位美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與麥卡錫（Kevin McCarthy）分別會晤台灣總統蔡英文，隨後中國發動了大規模軍演，日本皆表達關切。內閣官房長官松野博一10日表示，台海和平穩定對日本乃至國際社會的安全，都很重要。中國外交部10日回應，東京應停止「一切侵犯中國領土主權、損害中國海洋權益的言行」，不要插手台灣問題。

日本改變安保戰略

日本去年底修訂國安戰略三大安保文件，如同今年的外交藍皮書，也將中國的軍事舉措稱作「最大的挑戰」。當時有日媒指出，日本政府修訂安保文件的最大理由，正是因為中國不斷加強威懾能力，讓日本感到芒刺在背。

在日本發表外交藍皮書之際，日經亞洲新聞11日以長文分析日本如何透過國家安全保障會議，應對中國的挑戰。報導指出，隨著2010年以來日中之間因尖閣群島爭端，緊張局勢升級，促使日本設立國安會議。

該報導引述日本防衛官員高見澤將林說法：「我們感受到中國以武力改變現狀的強烈決心，而且中國也在加速南海的活動。」當時日本評估中國「會繼續往這條路走」，於是向美國傳達憂慮，不過美國許多人士仍致力於跟中國往來。

一位不具名的日本官員表示，過去日本人認為通往和平的道路是「保持中立」，如今卻越來越認知到，和平不會單憑日本自身保持中立而產生，而要靠著「正視區域權力平衡，創造出威懾力」。

日經報導進一步指出，日相岸田文雄對中國的立場曾被視為「鴿派」，但他上任後卻讓美國訝異，不僅迅速譴責俄國侵略烏克蘭，也誓言將日本國防開支提升到國內生產總值（GDP）的2%，並強化反擊能力。

布局印太抗衡中國

今年5月，日本將於廣島主辦七國集團（G7）峰會；近期，岸田文雄也陸續造訪G7成員國家，會晤各國領袖，並多次把中國描述為「核心挑戰」。

3月，岸田造訪印度期間，發表了「自由開放的印太地區」（FOIP）新計劃，外界普遍認為，此舉是日本為抗衡中國在印太的影響力，盼鞏固與南亞、東南亞的關係。不過，日本這方面的作為，在中國眼裡是一種「集團對抗」。

日印領袖會晤前，中國外交部發言人汪文斌曾表示：「亞太地區不是地緣博弈的競技場。有關國家之間開展合作……不應針對第三方或損害第三方利益。某些國家把所謂『印太自由開放』的調門唱得老高，實際做的卻是在打造走向陣營對抗的小圈子。」

（綜合報導）

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