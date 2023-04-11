不能裝病請假了！AI憑聲音能判斷感冒

民眾賴床不想起床，想裝病向公司請假，AI能輕鬆透過聲音判斷你是不是說謊！印度理工學院研究發現，人類感冒時的聲波會出現改變，經過大量語音資料與演算法運算，就能輕易判斷民眾是否處於感冒狀態，未來研究會朝向其他疾病對聲音的影響，協助醫師做臨床診斷。

喝水能保養聲帶

《utswmed》指出，民眾在感冒的時候，常常伴隨有喉嚨發炎的狀況，導致聲音變得低沉，如果持續用力發聲的話，還可能對聲帶造成永久性的傷害。醫師雀爾德表示，民眾於感冒期間應儘可能避免唱歌、演講等活動。

她說，大多數民眾還沒感冒的時候，都沒有將「聲音」視為值得照顧的事情，直到聲帶受損才尋求醫師協助。雀爾德說，聲音護理最重要的就是水，因為水有助於在聲帶振動時提供潤滑，「但不能以茶或咖啡取代水分，因為咖啡因可能會使聲帶更加乾燥。」

從聲音就能判斷感冒

《經濟學人》報導，印度理工學院發現，感冒造成民眾聲音的改變比想像中複雜，因為人類發出的聲音並非是單一頻率，而會夾雜許多高頻的「泛音」，而感冒對病患主要的聲音與泛音都會有影響。

研究團隊找了630個德國民眾錄音，其中有111人患有感冒，他們被要求從1數到40，並要大聲朗讀伊索寓言《北風與太陽》。研究人員透過演算法來分析將這些人的聲音狀況，並找到能夠區別「感冒聲音」與「健康聲音」的模式。

不僅是感冒，科學家也盼能從聲音發現其他疾病如何影響病患的聲音頻率，包括帕金森氏症、憂鬱症到頭頸部的癌症，盼未來能協助醫師做出診斷。

此外，也不單是聲音，包括走路姿勢、字跡等數據都有望成為輔助診斷疾病的方式之一。

【更多精采內容，詳見 】