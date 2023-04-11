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緊隨馬克宏發表親中言論！彭博：法國國會議員即將組團訪台

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
彭博報導，在台海緊張局勢加劇之際，台灣外交部長吳釗燮透露「法國國會議員正計劃組團前往台灣訪問」。路透
彭博報導，在台海緊張局勢加劇之際，台灣外交部長吳釗燮透露「法國國會議員正計劃組團前往台灣訪問」。路透

彭博報導，在台海緊張局勢加劇之際，台灣外交部長吳釗燮透露「法國國會議員正計劃組團前往台灣訪問」。

吳釗燮10日接受採訪時表示「法國參議院和國民議會已經表明對台灣的支持，部分議員將很快訪問台灣」，法國參議院的媒體代表也通過電郵透露「議員李察（Alain Richard）及其他4名參議員將在本月24日那周訪問台灣」。

此外，據一位將成為該代表團成員的法國官員透露：另一個法國議員代表團將於16日前往台灣。由於10日適逢復活節、為法國國定假日，國民議會的新聞官員並未立即針對這項消息做出回應。

吳釗燮補充說道「法國政府一直非常支持台灣海峽的和平與穩定，他們也反對任何單方面改變現狀，法國政府也曾在此地區展開自由航行，這一切其實都得到台灣的支持及讚賞」。

在這則消息傳出之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受採訪時才指出「歐洲應避免捲入美國和中國在台灣問題上的任何潛在對抗」。

法國 議員 吳釗燮 馬克宏

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