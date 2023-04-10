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就東海爭議 中日舉行新一輪高級別磋商

德國之聲／ 德國之聲

日本和中國高級官員周一（4月10日）在東京舉行會談，討論東海爭議海域問題。此時，北京正在台灣周邊進行了大規模環島軍事演習。

作為 2012 年開始的"中日海洋事務高級別磋商機制"例行會談的一部分，這次會議發生在台灣總統蔡英文訪問美國並會見美國眾議院議長麥卡錫之後。中國的戰機和軍艦，包括航母，正在模擬對台灣進行封鎖打擊。

會談開始之前，中國代表團團長洪亮表示，中方尋求與日本在海域的合作，並期待與他的同行進行"深入對話"。

日本政府一位高級發言人表示，日本一直"懷著極大的興趣"關注中國在台灣周邊的軍事演習。"台灣海峽和平與穩定的重要性不僅對日本的安全很重要，對整個國際社會的穩定也很重要。"日本內閣官房長官松野博一告訴記者。

北京認為台灣是中國的一部分，認為美國和台灣高級官員之間的會面是對其內政的干涉。北京宣稱不排除使用武力佔領台灣以"統一祖國"。

此輪會談中，中國方面的代表是洪亮是外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，日本方面則是外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕。在11月舉行的上一次會談中，洪亮批評東京對中國在台灣海峽的活動發表評論。他還要求日本將其船只從兩國均聲稱擁有主權的東海島嶼周圍海域撤回。

中日兩國的海岸警衛隊船只經常在日本控制的島嶼周圍水域發生沖突，這些島嶼在日本被稱為尖閣列島，在中國被稱為釣魚島。雖然美國在該領土的主權問題上不持立場，但已表示將把中國奪取這些島嶼的任何企圖視為對其盟友的攻擊。

上個月，中國和日本設立了一條軍事熱線，以防止在有爭議海域發生的任何空中和海上意外沖突。本月初，日本外相林芳正對中國進行了上任以來的第一次訪問。

（路透社）

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