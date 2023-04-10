共軍結束環台軍演 歐盟籲克制 反對武力改變現狀

為期3天的中共環台軍演於10日落幕，歐盟對軍演表達擔憂，並表示反對任何以武力改變台灣現狀的行為。歐盟指出，任何區域衝突升溫、意外或使用武力，都將對全球造成重大影響。

總統蔡英文日前結束美國之行後，中共旋即於8日宣布對台軍演。路透報導，歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，針對中共人民解放軍在台海附近密集從事軍事活動、逾越海峽中線及侵擾台灣防空識別區等行為，歐盟深感擔憂。

馬斯拉里還說，歐盟反對任何未經雙方同意或武力變更現狀的行為。她指出，任何區域衝突升溫、意外或使用武力而導致的台海動盪，都將對區域及全球經濟與安全造成重大影響。

馬斯拉里指出，關鍵在於保持克制。她呼籲透過有意義且開放的對話緩解區域緊張，並表示歐盟及其成員國將持續致力維繫區域和平及穩定。