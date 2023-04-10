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各地都有衝突 教宗復活節彌撒表憂心

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
大病初癒的教宗方濟各親自主持復活節彌撒，並發布講話，關懷世界局勢。(photo by NBC news影片截圖)
大病初癒的教宗方濟各親自主持復活節彌撒，並發布講話，關懷世界局勢。(photo by NBC news影片截圖)

【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】

高齡86的教宗方濟各在今年復活節彌撒演說中，表達對世界的擔憂與祈福。教宗在其演說中提及俄烏戰爭、以巴衝突、黎巴嫩、洛興雅人、土耳其大地震災民、尼加拉瓜與教廷的衝突，流露他對國際局勢的關心，與悲天憫人的心胸。

大病初癒就工作

根據《法蘭西24》報導，教宗方濟各3月因為支氣管炎住院，四月初也因為小感冒而被醫療團隊建議暫停公開行程。

儘管近期大病小病纏身，教宗方濟各仍不改其悲天憫人的心胸，病癒就直接上工，主持復活節彌撒，並在儀式後發表兩年一度的「到城市和世界」演說祈福。

此次的復活節彌撒在梵蒂岡知名的聖彼得廣場舉行。由於復活節是慶祝耶穌復活的日子，為天主教最重要的節日之一，教廷因此盛大慶祝。荷蘭也特地捐贈了3萬8千朵鮮花來點綴廣場，吸引了約10萬名信徒參加彌撒，要慶祝復活節，也一睹教宗聖容。

俄羅斯犯下暴行

美國《CBS新聞》指出，教宗希望復活節所帶來的聖光，能將世界照亮，並打造一個更好的世界。他也順勢帶到世界局勢，希望烏克蘭人能得到和平，也希望復活節聖光能照耀俄羅斯人，暗示希望能喚醒俄羅斯人的良知。在過去，教宗也時常提到烏俄戰爭，並認為俄羅斯是犯下暴行的國家。

除了烏俄戰爭外，教宗也提及世界上其他正在發生的衝突。以巴衝突、黎巴嫩的金融危機、流離失所的洛興雅人與土耳其大地震的災民，都被他在演說中提及。而最近尼加拉瓜政府暫停與教廷的外交關係也是他的關注焦點，希望尼加拉瓜政府能繼續讓當地的天主教徒繼續公開信仰天主教。

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教宗 復活節 俄羅斯

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