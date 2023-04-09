中東風雲再起！伊朗與以色列緊張升高 美派「佛羅里達號」潛艦至該區

紐約時報報導，在伊朗與以色列之間的緊張情勢升高，美國第五艦隊及其夥伴7日發布警告，建議在中東附近行駛的所有船隻提高警覺後，美國海軍8日表示，已在中東地區部署了一艘配備巡弋飛彈的潛艦。

根據兩名熟知內情的西方高級情報官員，美國軍方和美國情報單位表示，伊朗革命衛隊的航太部隊準備以無人機攻擊在波斯灣和阿拉伯海行駛的以色列商船。

一名伊朗政治策略家表示，伊朗考慮攻擊以色列擁有的商船，以報復以色列3月空襲敘利亞，造成2名伊朗革命衛隊人員喪生。

以色列8日再攻擊敘利亞。軍方表示，在6枚飛彈射向以色列控制的戈蘭高地後，以色列攻擊敘利亞境內多個軍事目標。以色列以無人機和砲彈攻擊火箭發射台，並空襲敘利亞一個軍營。

美國官員表示，美國派「佛羅里達號」潛艦 (USS Florida)至中東地區，意在嚇阻伊朗，並維護全球最繁忙航線之一的穩定。

美國海軍一名發言人說，「佛羅里達號」潛艦能搭載154枚戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈，已在6日進入中東地區，7日開始通過蘇伊士運河(Suez Canal)。