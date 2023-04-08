長崎大學: 美國北韓爆發核戰 210萬人死 美中核戰260萬人亡
俄國總統普亭動輒揚言不排除動用核武來應付俄烏戰爭，北韓的第七次核試爆似乎也箭在弦上，最近頻頻以水下核武器演練暖身。
日本NHK七日報導，根據日本長崎大學「核兵器廢絕研究中心」（RECNA）以及美國安全研究機構Nautilus Research Institute（「鸚鵡螺」研究機構），針對擁有核武的國家及國際局勢所做的共同研究，模擬出東北亞爆發核戰的五種情境，其中兩種是美國跟北韓開戰，推估幾個月內就會在朝鮮半島造成210萬人喪命。
至於在台海方面，解放軍萬一侵台且美軍介入協防，進而爆發核戰，幾個月內將有260萬人死亡，是五種假設核戰情境中死亡人數最高的。如果時間拉長，恐怕還會有9萬6千人到83萬人死亡。
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