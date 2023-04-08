馬克宏、范德賴恩訪陸待遇大不同 北京試圖離間歐美關係？

法國總統馬克宏4月7日造訪位於廣州的中山大學並發表演講，受到了中國學生的熱烈歡迎。據現場的法新社記者報導，數百名大學生圍住馬克宏，爭相與法國總統擊掌或者自拍。

在演講中，馬克宏對中山大學的學生表示，應當具有「批判精神」，使自己成為「自由、理性的人」。

在提到俄烏衝突時，他說，俄羅斯發動的戰爭「顯然違反了我們的國際法」，「俄羅斯決定對鄰國進行殖民，且不遵守規則。」

他還強調中法兩國「有責任維護當前遭到削弱的國際秩序」，並且「根據21世紀的現實情況去重塑它」。

俄烏衝突是重點議題

俄烏戰爭是此次馬克宏三天訪華行程的最重要議題，他不斷勸說中方不要為俄羅斯的侵略行動提供支持，還在4月6日與習近平的正式會談中說「我可以指望你讓俄羅斯恢復理智，讓所有人回到談判桌前」。4月7日的中山大學演講後，馬克宏在廣州松園再次和習近平進行非正式會晤，討論俄烏衝突。和前一天類似，習近平強調中方在烏克蘭議題上「絕不從私利出發處理問題」，呼籲有關各方「承擔起責任，相向而行，為政治解決創造條件」，並且「歡迎法方就政治解決危機提出具體方案，中方願予以支持，也願發揮建設性作用。」馬克宏則回應說，法國方面同樣認為「政治解決烏克蘭危機需要兼顧各方合理關切」。

在這場非正式會談後，中法雙方發布了一份包含51點的聯合聲明，其中約1/5的篇幅著墨俄烏衝突，不過並沒有點出俄羅斯的名字，也沒有譴責侵略行為，只是籠統地表示「雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力」。雙方在聯合聲明中再次強調「核戰爭打不贏也打不得」，「呼籲不採取任何可能加劇緊張風險的行動」。

在這份聯合聲明中，法國還「重申堅持一個中國政策」；兩國將延續元首年度會晤機制。值得注意的是，中法兩國還「同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。」

范德賴恩遭到冷遇

與馬克宏在中國受到熱情款待相比，一同訪華的歐盟委員會主席范德賴恩則明顯受到了冷遇。中國官方媒體對馬克宏的訪問大加贊揚，卻很少提到范德賴恩。馬克宏乘坐專機抵達北京時受到隆重歡迎，而范德賴恩則乘坐民航班機訪華，且在機場使用普通的乘客通道。在微博、知乎等社交平台上，官方媒體發布有關范德賴恩的新聞時，不少中國網民還在評論區嘲諷范德賴恩「只是美國利益的傀儡，因為她的丈夫以及子女早已加入美國籍，是個徹底的歐盟『裸官』」。不過，經德國之聲查證，范德賴恩的7名子女中，只有2名加入了美國籍，其餘5名以及丈夫仍然是德國籍。她本人也曾經在2019年從德國國防部長轉任歐盟委員會主席前對媒體確認過這一點。

范德賴恩在中國遭到的冷遇很有可能和她近期的言論有關。就在3月底，她在一個智庫發表演講，稱歐洲不應當和和中國「脫鉤」，但是應該盡可能地「與中國風險脫離」。歐盟委員會主席指責習近平在俄烏戰爭愈演愈烈之時依然在維護與普亭的「無上限友誼」，認為中俄關係已經成為了歐中關係的「決定性因素」。她還說，中國已經發生了改變，「在國內更具壓迫性，在國外更加自信」，而且中共政權的目標就是「以中國為中心，推動國際秩序的系統性改變」。

中方擔心歐盟「不脫鉤但要脫險」

在4月6日與習近平會談後，范德賴恩也公開對外界表示，歐方「希望中國不要直接或間接向俄羅斯提供任何軍事裝備，因為我們都知道為侵略者提供武裝會違反國際法，將嚴重損害歐中關係。」她還警告中方不要單方面用武力或者威脅使用武力改變台海現狀，並對新疆等地的人權狀況表示擔憂。范德賴恩在北京也再次提到了歐中經貿失衡問題，指出歐中貿易逆差已經在過去十年擴大了3倍，認為這一趨勢「不可持續」，「潛在的結構性問題」極需解決。

值得注意的是，范德賴恩還對外界披露「中國領導人表示願在條件和時機成熟時與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談」，而中國外交部則回應說「實際上中方同包括烏克蘭在內的有關各方都保持著溝通，中方始終站在和平一邊，願同國際社會一道為實現和平作出自己的貢獻。」

若干名歐盟駐華外交官對德新社表示，馬克宏與范德賴恩在北京的冷熱不同待遇，並不單純是分別「唱紅臉和唱白臉」的結果。這些不願具名的外交官指出，北京正在發動魅力攻勢，試圖離間歐美關係，但是范德賴恩則堅信大西洋兩岸擁有幾十年的信任基礎與深厚友誼；此外，馬克宏與范德賴恩訪華的任務也很可能是不同的：前者在追求法國的利益，而後者則謀求為整個歐盟制訂共同的對華戰略，而北京方面事實上對布魯塞爾以及柏林方面近期屢屢傳出的「不脫鉤但要脫險」論調非常擔心。

(法新社、德新社等)

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】