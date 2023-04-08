回應美韓軍演！北韓再度測試水下核子無人艇
北韓官媒朝鮮中央通信社（KCNA）今天報導，宣稱4日至7日又進行另一次的水下核子攻擊無人艇測試，作為北韓對南韓和美國舉行軍事演習的回應。
朝中社報導，北韓國防科學研究機構在4月4日至7日間，執行了水下戰略武器系統的測試。這些水下核子攻擊無人艇「海嘯-2」（Haeil-2）在水下1000公里距離內航行了71小時6分鐘，並成功擊中一個模擬目標。
朝中社指出，「這次測試完美證明了水下戰略武器系統的可靠性及其致命攻擊能力。」
北韓3月23日宣稱已測試一種能發動「放射性海嘯」的水下核攻擊無人艇。
北韓最近幾周加強了軍事活動，抗議美韓聯合軍事演習。除了展示全新且更小的核彈頭，還發射射程可涵蓋美國全境的洲際彈道飛彈。
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