中國駐歐大使傅聰：友誼無上限是一種修辭表達

（德國之聲中文網）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始的前幾周，普京出席在北京舉行的冬奧會，並在京同中方發表聯合公告，宣布兩國的"友誼無上限"。戰爭進行了一年之後，中國仍然沒有在公開場合譴責侵略者普京。

傅聰對此說道，之所以沒有譴責入侵，是因為中國能夠理解俄羅斯關於防御北約入侵的主張；同時中國政府相信，比起西方領導人的說法，"戰爭的根源要復雜得多。"

至於同俄羅斯沒有上限的友誼，他說，這僅僅是一種"修辭"，至今，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞並烏克蘭領土的行為，包括對克裡米亞和頓巴斯地區。他說，中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊，一些人"因為所謂友誼或關系'沒有上限'的說法，就故意曲解這一點"。

一年以來，習近平已多次同普京進行了面對面以及視頻會談，包括3月份訪問莫斯科。習近平雖然提到會在合適的時候同烏克蘭總統澤連斯基進行電話溝通，可事實上直到今天還沒有發生。周四（4月6日）馮德萊恩在北京表示，她完全站在受到侵略的烏克蘭一邊，支持澤連斯基總統，並敦促習近平同烏克蘭總統溝通。

傅聰說，"我知道人們都在關注元首通話的事情，""習主席沒有與澤連斯基通話，並不意味著中國在烏克蘭問題上站在俄羅斯一邊。"他堅稱沒有通話無傷大雅，還說習近平日程繁忙，而兩國的較低級別接觸一直很頻繁。

美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議期間，首先提到美國擔心中國向俄羅斯提供致死武器。歐盟方面，包括德國，都將中國向俄羅斯輸送戰爭武器當作不可逾越的紅線，馮德萊恩在訪華前的原則性講話中甚至說，北京的表現將決定歐中關系的走向。

傅聰指出，布林肯是在"散布謊言"。他說，中國現在或將來都不會提供讓俄羅斯在烏克蘭使用的武器。

有關《歐中投資協議》，“中國樂意探索各種辦法”

就2020年完成談判、但目前被歐洲議會擱置的《歐中投資協議》，馮德萊恩的態度是：隨著時間的推移、世界出現的變化，歐盟必須重新評估這個協議。傅聰則表示，中國對此持開放態度。

2021年3月，歐洲議會因中國在新疆侵犯人權而對數名官員給予制裁，中國隨即對歐洲的多個機構與個人宣布反制裁，此後，經過6年艱苦談判的《歐中投資協議》在歐洲議會中斷了審批表決的程序，直到今天。不久前有媒體報道，傅聰提議雙方同時取消制裁，開啟協議的表決程序。

他在接受《紐約時報》采訪談到這個問題時說，"如果他們覺得中國邁出一步，自己才能邁出另一步，那我們願意考慮，也可以探討，我們很樂意探索各種辦法"。據悉，傅聰曾表示，中國可以單方面解除制裁，前提是讓協定順利達成，並得到某種形式的互惠回報。不過，馮德萊恩在同習近平會晤後舉行的新聞會上說，他們沒有談及這個問題。

（紐約時報等）

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