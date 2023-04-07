法國反年改民眾持續示威！馬克宏「最愛小酒館」受波及遭縱火

法國各地迄今仍有總計數十萬人走上街頭繼續示威、反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）將退休年齡提高至64 歲的改革，如今就連馬克宏「最喜歡的餐廳」也遭殃。

衛報報導，這間名叫「La Rotonde」的小酒館位於巴黎左岸，就連已故西班牙藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）也經常到此用餐，馬克宏和競選團隊更曾在2017年勝選後選在此處舉行慶祝之夜。

不過隨民眾對馬克宏的不滿徹底引爆，有示威者點燃「La Rotonde」的遮陽篷，警方表示有數百名「激進分子」點燃附近的垃圾桶，還有人向餐廳附近的警察投擲物品。除了巴黎，在里昂也傳出部分商店被洗劫一空、銀行窗戶被砸碎，警察也以發射催淚瓦斯反擊。